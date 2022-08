নিলম্বন কৰা হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক ড৹ ধ্ৰুৱজ্যোতি চৌধুৰীক (GU examination controller)৷ স্নাতক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাত পলম হোৱাৰ বাবেই নিয়ন্ত্ৰকগৰাকী এই শাস্তিৰ সন্মুখীন হয় ৷

এইবাৰ খাকী পোচাকত কালিমা সানিলে আমিনগাঁও আৰক্ষীয়ে(Amingaon police controversy) ৷ স্বামী-স্ত্ৰীৰ ঘৰুৱা কাজিয়াৰ গোচৰ মীমাংসাৰ বাবে আমিনগাঁও আৰক্ষীয়ে ৪০ হাজাৰ টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে এটা পৰিয়ালে(Amingaon police Demand for Money) । আৰক্ষীয়ে দাবী কৰা ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবেই সদ্যবিবাহিত যুৱকজনে দিকবিদিক হেৰুৱাই আত্মহনন কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ ৷ পৰিয়ালটোৰ অভিযোগ অনুসৰি, ভূৱনেশ্বৰ পাল আৰু পত্নীৰ মাজত হোৱা ঘৰুৱা কাজিয়াৰ পাছত পত্নীয়ে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল অভিযোগ । পৰৱৰ্তী সময়ত স্বামী- স্ত্ৰীৰ মাজত বুজাপৰা হয় যদিও আমিনগাঁও আৰক্ষী চকীৰ জনৈক ৰহমান উপাধিৰ বিষয়াজনে আপোচ মীমাংসাৰ নামত যুৱকজনৰ পৰা চল্লিশ হাজাৰ টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে(Allegation of pressurize family for money) । কিন্তু বিষয়াগৰাকীয়ে দাবী কৰা ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবে অৱশেষত যুৱকজনে আত্মহননৰ পথ বাছি লয় ৷

দিল্লীৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিছোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে চিবিআইৰ অভিযান । শুকুৰবাৰে পুৱাই আপৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত চিবিআইৰ দল (CBI raids against Manish Sisodia)। চিবিআইৰ দলক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰাৰ আশ্বাস দিলে চিছোদিয়াই ।

আত্মসমৰ্পন কৰিলে কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক কৈলাস কোচ(KLO general secretary Kailash Koch) ওৰফে কেশৱ বৰ্মনে ৷ বৃহস্পতিবাৰে লগত পত্নী-সন্তানক লৈ পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পন কৰে বিদ্ৰোহী নেতাগৰাকীয়ে ৷

বিলাই-বিপত্তিৰ অন্ত নাইকিয়া হৈছে তিনিচুকীয়াৰ 24 টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ । খহনীয়াত ঘৰ-ভেটি হেৰুৱাৰ পাচত পুনৰ ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ ৰোষত পৰিল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটা (Doom Dooma flood victim) ৷

বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ প্ৰসংগক লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰূপায়ণ হৈ আহিছে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ এখন বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ(School amalgamation at Amguri) ।

পুৰণা কাকী গাঁও পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক সদস্যাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ (Corruption in Kaki Gram Panchayat)। MGNREGA আঁচনি ৰূপায়ণত চৰম দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছে পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰীয়ে । সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী ৰাইজৰ ।

চিমলাত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক অৰ্জন মেৰাপানীৰ তিনি খেলুৱৈৰ (Merapani player wins gold in Karate championship)। মেৰাপানীৰ ভেলৌগুৰি গাঁৱৰ ৰূমা কাইটা, কাছমাৰীৰ পাপুল শইকীয়া আৰু পুলিবাগানৰ জিন্তু গগৈয়ে বিভিন্ন শাখাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । স্ব-গৃহত উপস্থিত হোৱা খেলুৱৈসকলক বিপুল আদৰণি ।

নিউজিলেণ্ডৰ অ’কলেণ্ডত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ অনলাইন নিলামত ক্ৰয় কৰা ছ্যুটকেছত ওলাল দুটাকৈ নাবালকৰ মৃতদেহ(New Zealand family finds children bodies in abandoned bags) ৷ সকলো আচৰিত, সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন- এইয়া সম্ভৱ নে !

বৃহস্পতিবাৰে পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰিৰ সমীপৰ বেংডুবি সামৰিক ঘাটিত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে(Rajnath Singh meets wives of soldiers killed in Tupul landslide) । অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিগত জুলাই মাহত মণিপুৰৰ টুপুলত সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনত নিহত সৈনিকসকলৰ পত্নীক সাক্ষাৎ কৰি ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে(Defence Minister gives a compensation of Rs 7 lakh) ।