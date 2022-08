দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ পুলৱামা জিলাৰ গাদুৰা অঞ্চলত বহিঃৰাজ্যৰ শ্ৰমিকলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তই কৰিলে গ্ৰেণেড নিক্ষেপ(Grenade thrown at workers in Pulwama) ৷ গ্ৰেণেড বিস্ফোৰণটোত থিতাতে নিহত হয় এজন শ্ৰমিক ৷ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজন শ্ৰমিক ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে ক্ৰছ ভোটিং কৰা বুলি অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা দুলু আহমেদে সংবাদ মাধ্যমত মুকলিকৈ অভিযোগ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতেই বিধায়কগৰাকীয়ে দুলু আহমেদৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল মানহানিৰ গোচৰ(Case Registered against AJP Leader Dulu Ahmed) ৷ যাৰবাবে আজি বৰপেটা সদৰ থানাত উপস্থিত হয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপ-সভাপতি দুলু আহমেদ ৷

বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী কাজলৰ আজি 48 সংখ্যক জন্মদিন ৷ বিশেষ দিনটোত চাওঁ আহক অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ শ্ৰেষ্ঠ কেইটিমান চৰিত্ৰ-

কলিয়াবৰত অঘটন ৷ বৃহস্পতিবাৰে কলিয়াবৰৰ এছিয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ হাতীমূৰাৰ কলং উত্তোলিত জলসিঞ্চন প্ৰকল্পত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজন কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰী গুৰুত্বৰভাৱে আহত হয় (Man injured of electric shock)৷ লগে লগে এই ঘটনাত গুৰুত্বৰভাৱে আহত হোৱা বিভাগটোৰ চতুৰ্থবৰ্গ কৰ্মচাৰী হিৰণ্য বৰদলৈক জখলাবন্ধা হাস্পতালত (Jakhlabandha Hospital) ভৰ্তি কৰে যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ জলসিঞ্চন আঁচনিৰ পাম্প চলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই শ্বৰ্ট ছাৰ্কিট হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে (One Injured at Kaliabar)৷

জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেই কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ লোকসকলে ধৰফৰাই থাকে । জাতি বচাবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে । এতিয়া আন্দোলনৰ মূল্য নাই । সময় এতিয়া অসমীয়া জাতিক গঢ়াৰ । ইয়াত বাধা দিয়া সকলক জেলত ভৰাব লাগে (Jayanta Malla Baruah Comment on Jihadi in Assam)।

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত সোনাপুৰ গাঁৱত বেকী নদীৰ বিধ্বংসী গৰাখহনীয়া (Erosion in Barpeta) । খহনীয়াত জাহ গৈছে আঠটাকৈ পৰিয়ালৰ বাহগৃহ (Beki river erosion)। ফলত অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰ হৈ তাত কোনোমতে আশ্ৰয় লৈছেগৈ এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাই ৷ আনফালে নদীৰ এই বিধ্বংসী খহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে সোণাপুৰ হাজি কৈফত আলী এম ই মাদ্ৰাছালৈ । এই ক্ষেত্ৰত কি সাংসদ, কি বিধায়ক অথবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ - কাৰোৱেই আহৰি নাই খহনীয়াগ্ৰস্থ লোকসকলৰ খবৰ ল’বলৈ । এনে পৰিপেক্ষিতত এইসকল জন প্ৰতিনিধি, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্ৰশাসনৰ ওপৰত ক্ষোভ উজাৰিছে ভুক্তভোগী খহনীয়াগ্ৰস্থ লোকসকলে ৷ উল্লেখযোগ্য যে, সোনাপুৰ গাঁৱত তথা হাজী কৈফত আলী এম ই মাদ্ৰাছা, মছজিদ আৰু সোনাপুৰ ৰাজহ গাঁওখন সম্পূৰ্ণ বেকী নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বুলিও স্থানীয় ৰাইজে মন্তব্য কৰে ।

দিব্যাংগসকলৰ সবলীকৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কেন্দ্ৰীয় সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্ৰালয়ে (National Award for Empowerment of Persons with Disabilities) ৷ ইচ্ছুক আবেদনকাৰীয়ে এই বঁটাৰ বাবে কেৱল অনলাইনযোগে মনোনয়ন অথবা আবেদন দাখিল কৰিব লাগিব । কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ পাছৱৰ্ড সুৰক্ষিত কেন্দ্ৰীয়ভূত প'ৰ্টেল www.awards.gov.in যোগে এই অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব ।

মাজুলীত বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ একাংশ অভিভাৱকৰ (Parents protest against school unification in Majuli)। নিজৰ বিদ্যালয়খন বান বিধ্বস্ত এখন বিদ্যালয়ৰ সৈতে একত্ৰীকৰণ কৰাক লৈ শিক্ষাৰ্থীসকলো অসন্তুষ্ট । শিক্ষাৰ্থীসকলক নতুন বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াব বিচৰা নাই অভিভাৱকসকলে ।

বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনাৰ কৰে (Akhil Gogoi reacts about CAA) । অখিল গগৈয়ে অসমীয়া জাতিক সংখ্যালঘু কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে CAA অসমত জাপি দিব বিচাৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷ লগতে কা আমাৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ কেতিয়াও অনুমতি দিব নোৱাৰি বুলি উল্লেখ কৰি এই আইন কাৰ্যকৰী কৰিলে ব্যাপক ৰূপত আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে ৷

আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ অংশ স্বৰূপে ডিফুত জাতীয় পতাকা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ আৰু ছেলফি পইণ্ট মুকলি কৰা হয় । 'ঘৰ-ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ (Har Ghar Tiranga Abhiyan) অভিযানক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ লগত সংগতি ৰাখি পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙতো জাতীয় পতাকা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ আৰু ছেলফি পইণ্ট মুকলি কৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ প্ৰধান সচিব মুকুল কুমাৰ শইকীয়াই ৷