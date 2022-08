দেশজুৰি সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ জোৱানৰ আত্মহত্যাৰ উদ্বেগজনক তথ্য ৷ বিগত 5 বছৰত চি আৰ পি এফ আৰু বি এছ এফৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ প্ৰায় 657 গৰাকী জোৱানে আত্মহত্যা কৰিছে (657 CAPF personnel committed suicide in 5 years)৷

লোকসভাত এক প্ৰশ্নৰ লিখিত উত্তৰত সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে(Union Minister of State for Personnel Jitendra Singh) বুধবাৰে কয় যে বিগত বৰ্ষৰ ১ মাৰ্চলৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত 9.79 লাখতকৈও অধিক খালী পদ আছে (9.79 lakh vacant posts in different Central government departments)।

প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে (ED) হেৰাল্ড হাউছত মোহৰ লগোৱাৰ পিছত ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে বৃহস্পতিবাৰে দলৰ সকলো সাংসদৰ এখন বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে(Congress called meeting of all its MPs)।কৰ্ণাটকত থকা দলটোৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে উক্ত বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি দলীয় সূত্ৰই সদৰি কৰিছে ।

উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশী জিলাত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা (Landslide in Uttarakhand)। ভূমিস্খলনত পাহাৰৰ পৰা বাগৰি অহা শিলৰ খুন্দাত নিহত এজন সেনা জোৱান । আনহাতে আন এজন জোৱান আহত ।

শেষবাৰৰ বাবে আপুনি কেতিয়া এজন ব্যক্তিক তেওঁৰ যৌন সুস্থতাৰ বিষয়ে সহকৰ্মী গোট বা সামাজিক পৰিৱেশত বা আনকি তেওঁৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে আলোচনা কৰা শুনিছিল ? আপুনি কেতিয়াও এনে ধৰণৰ কথা নুশুনাৰে সম্ভাৱনা আছে । এই কথোপকথনবোৰ যদিও গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু কেতিয়াও কোৱা নহয় । সেয়েহে কাইণ্ডলীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া নিলে মেহৰোত্ৰাই (Founder and CEO of Kindly Nilay Mehrotra)পুৰুষৰ চাৰিটা উমৈহতীয়া যৌন স্বাস্থ্যৰ সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে ।

দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদকো নেওচি অইলৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে ড৹ ৰঞ্জিত ৰথে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে(Dr Ranjit Rath takes over as Chairman-Managing Director of Oil)।আই আই টি বম্বে আৰু আই আই টি খৰগপুৰৰ(IIT Kharagpur) প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ড০ ৰথে ২ আগষ্টত নয়দাত ভাৰতৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ৰাষ্ট্ৰীয় অন্বেষণ আৰু উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড(Oil)ৰ নতুন অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ।

দেশত ধাৰাবহিকভাৱে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা আৰু কলকাতাৰ তিনিটাকৈ কাৰখানাত বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Kolkata gas leak incident at factory)৷ বুধবাৰে কলকাতাৰ সমীপৰ খাৰদাহস্থিত এটা কাৰখানাত বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈ দুজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে এজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (2 killed in gas leak)৷

গুৱাহাটীৰ দুটাকৈ অঞ্চলত একেদিনাই দুটাকৈ আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Suicide Case in Guwahati)৷ বুধবাৰে নুনমাটি থানাৰ অন্তর্গত নাৰেংগীৰ সমন্বয় পথৰ নিজ বাসগৃহত এগৰাকী মহিলাই ফেনত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে ৷ ইফালে মহানগৰৰ সাতগাঁৱৰ লুহিত নগৰতো এজন কলেজীয়া ছাত্ৰই নিজ ঘৰত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে (Student suicide case in Guwahati)।

বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত হৈ থকা কমনৱেলথ গেমছত পৰাজয় বৰণ লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ (Commonwealth Games 2022) ৷ বুধবাৰে ৱেলছৰ বক্সাৰ ৰ’জী ইকলেজৰ বিপক্ষে ৰিঙত নামিছিল অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোঁহাইয়ে ৷

সচৰাচৰ সৰু বৰ ভূমিকম্প সংঘটিত হৈ থকা আইচলেণ্ডত পুনৰ আগ্নেয়গিৰি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা (Volcano erupts in Iceland)। ৰেকজাভিকৰ দক্ষিণ-পশ্চিমে ৰেকজানেছ উপদ্বীপৰ ফাগ্ৰাডালচফজাল পৰ্বতৰ সমীপত এই বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হয় । স্থানীয় প্ৰশাসনে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।