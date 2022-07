পেট্ৰ’ল পাম্পত ৰাইজক ৰামঠগন ৷ পেট্ৰ’ল পাম্পত তেলৰ বিপৰীতে ওলাইছে বাল্টিয়ে বাল্টিয়ে পানী (Petrol pumps dispense water instead of fuel)

বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰাজস্থানৰ বাৰমেৰ জিলাত এখন মিগ-২১ যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ৷ যুঁজাৰু বিমানখনত থকা দুয়োজন পাইলটৰে মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য সদৰি কৰিলে ভাৰতীয় বায়ু সেনাই (Two pilots killed in IAF MiG 21 crash)৷

পশ্চিমবংগৰ দুৰ্গাপুৰত বৃদ্ধি পাইছে সোৱাদযুক্ত কণ্ডমৰ বিক্ৰি ৷ বহু সময়ত ফাৰ্মাচীবোৰত ফ্লেভাৰযুক্ত কণ্ডমৰ ষ্টক শেষ হোৱা পৰ্যায় পায়গৈ (Youths are buying condom to get intoxicated) ৷

দেশৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক "ৰাষ্ট্ৰপত্নী" শব্দৰে সম্বোধন কৰা কংগ্ৰেছী সাংসদ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ কংগ্ৰেছ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযোগ দাখিল কৰিছে মধ্য প্ৰদেশ বিজেপিৰ সদস্যসকলে (FIR filed against Congress MP Adhir Chowdhury) ৷

এখন ৰুটিৰ বাবেই প্ৰাণ গ'ল মধ্য প্ৰদেশৰ মুন্নাৰ ৷ ফুটপাথত বহি মুন্নাই খাদ্য গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে মদ্যপান কৰা এজন লোকে তেওঁৰ কাষ চাপি ৰুটি বিচাৰিছিল । মুন্নাই তেওঁক এখন ৰুটি দিছিল যদিও পুনৰ আৰু এখন ৰুটি বিচৰাত মুন্নাই দিবলৈ অমান্তি হয় আৰু তাতেই ক্ষুব্ধ হৈ লোকজনে মুন্নাৰ পেটত ছুৰীকাঘাত কৰে (Killing rickshaw puller for not sharing chapatti)৷

জেহাদী সম্পৰ্কীয় সকলো বিষয় দৃষ্টিগোচৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । জেহাদীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণতে আপোচ নকৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে (Assam government will not compromise on jihadis)। নগাঁৱত এই মন্তব্য স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ । নগাঁৱৰ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনালে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Health Minister Keshav Mahanta felicitates students in Nagaon)।

ৰাজ্যত নাৰী নিৰ্যাতন, কিশোৰী নিৰ্যাতন, ধৰ্ষণ আদিৰ দৰে ঘটনাসমূহ বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰায় প্ৰতিদিনে ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে নাৰীৰ ওপৰত অপৰাধজনিত ঘটনা (Female related criminal cases increased in Assam)। এইবাৰ কৰিমগঞ্জত আন এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে । শিক্ষক সমাজত লজ্জানত কৰা এই ঘটনাক লৈ জিলাখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । স্কুলীয়া এগৰাকী ছাত্ৰীক বিদ্যালয়ৰে প্ৰধান শিক্ষকে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে (Student sexually assaulted by headmaster in Karimganj)। কৰিমগঞ্জৰ বাজাৰিচৰা আৰক্ষী থানা এলেকাৰ কালাচৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । কালাচৰা ৬২ নম্বৰ এল.পি স্কুলত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো (Sexual harassment case in Karimganj)। অভিযোগ অনুসৰি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক কমলা কান্ত সিনহাই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক নিজ কোঠালৈ মাতি আনি যৌন নিৰ্যাতন চলায় । আনকি প্ৰধান শিক্ষকৰ ভয়ত স্কুললৈ অহা বন্ধ কৰি দিয়ে কণমানি ছাত্ৰীজনীয়ে ।

কৰ্ণাটকৰ মাংগালোৰত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাৰ ঘটনা(Man killed in mangaluru) ৷ বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যখনৰ সুৰথকাল অঞ্চলত এগৰাকী লোকক হত্যা কৰে চাৰিজনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে ৷ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত নিহত যুৱকজনৰ নাম ফাজিল বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰে জানিব পৰা গৈছে ৷

এজন পিতৃয়ে দিনৰ পোহৰতে নিজ কন্যাক অটোৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ অপচেষ্টা চলায় (Father tried to kill his own daughter) ৷ গৰ্ভৱতী অৱস্থাত থকা ছোৱালীজনীয়ে অৱশ্যে কোনোপধ্যে নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

এন আৰ চিৰ নতুন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক নিযুক্তি (New state coordinator of NRC) ৷ আই এ এছ বিষয়া পাৰ্থ প্ৰতিম মজুমদাৰক (IAS Partha Pratim Mazumdar) এন আৰ চি ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ দায়িত্ব অৰ্পন ৷ অহা 31 জুলাইত কাৰ্যকাল অন্ত পৰিব বৰ্তমানৰ সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ ৷ এন আৰ চিৰ প্ৰথম গৰাকী ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ পদত আছিল প্ৰতীক হাজেলা ৷