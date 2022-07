অৰুণাচল প্ৰদেশত অসমৰ 19 জন শ্ৰমিক সন্ধানহীন (Assam 19 workers missing in Arunachal pradesh) ৷ বহিঃৰাজ্যৰ পৰা হেঁপাহৰ ঘৰখনত ঈদ উদযাপন কৰিবলৈ আহিছিল অসমৰ 19 গৰাকী শ্ৰমিক ৷ যাত্ৰা পথৰ পৰাই সন্ধানহীন শ্ৰমিককেইজন ৷ এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৷

'কিচি নজৰ কো তেৰা ইণ্টেজাৰ আজ ভী হ্যেয়' গজলৰ স্ৰষ্টা কিংবদন্তী গায়ক ভূপিন্দৰ সিঙৰ দেহাৱসান (Singer Bhupinder Singh passes away) ৷ মলাশয়ৰ ৰোগৰ বাবে যোৱা 10 দিন ধৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছিল সিং ৷

তিনিচুকীয়া জিলাৰ শিমলুগুৰিত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ প্ৰেমৰ অপৰাধতেই প্ৰেমিকাৰ পিতৃয়ে দুয়োখন কাণ কাটি দিলে কিশোৰক (Minor boy brutally beaten by girlfriend family)৷

বিহপুৰীয়াত মঙলবাৰে পুৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Road accident at Bihpuria) ৷ মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ অহা এজন পথচাৰীয়ে পথ পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই এখন তীব্ৰবেগী স্কৰ’পিঅ বাহনে পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াই প্ৰায় 20 মিটাৰ দূৰলৈ চোঁচৰাই লৈ যায় ৷ ফলত থিতাতে মৃত্যু হয় মুন্তা আলী নামৰ লোকজন (One dead at Bihpuria) ৷

এইবাৰ পুনৰ ন্যায়াধীশ শৰ্মা আয়োগে চমন জাৰি কৰিছে 11 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ, যিসকলে ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত 2014 বৰ্ষত পিছদুৱাৰেদি চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল আৰু পৰবৰ্তী সময়ত চৰকাৰে এই 11 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াকে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছিল ৷

সোমবাৰে অসম বিশ্ববিদ্যালয় ডিফু কেম্পাছৰ ষষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা পালন কৰা হয় (6th foundation day of Assam University Diphu Campus)। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাঙে ১০০ খন বিচনাযুক্ত খৰছিং তেৰাং ছাত্ৰাবাসৰ শুভ উদ্বোধন কৰে । পাহাৰীয় জিলাখনৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে লোৱা বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পৰ্কে অনুষ্ঠানত ঘোষণা মুখ্য কাৰ্যবাহীৰ ।

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাৰবাল্লী, লাংলা, বলাইপাথাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন এলেকাত অব্যাহত আছে অবৈধ জুৱা খেল(Gambling in Kalgachia) । প্ৰত্যেক দিনাই জুৱা খেল চলি থকাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে(Police accused of not taking action against gambling in Kalgachia) ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ (Cattle smuggling in Assam)। আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে সময়ে সময়ে অভিযান চলাইছে যদিও বিভিন্ন জিলাত সক্ৰিয় হৈ আছে গৰু চিণ্ডিকেট চক্ৰ (Cattle syndicate cycle active in Assam)।

বিশ্বনাথৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ জনসাধাৰণক উপকৃত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে বিশ্বনাথ অসামৰিক চিকিৎসালয়স্থিত টীকাকৰণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত সোমবাৰে টীকাকৰণৰ বাবে দুখন বলেৰো পিক আপ ভান মুকলি কৰা হয়(Two immunization bolero pickup vans provided) । বিশ্বনাথ জিলাৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাঃ নাৰায়ণ চন্দ্ৰ মহন্তই কৰিলে উন্মোচন(Two bolero pick up vans officially open for vaccination) ।

ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়াও হ্ৰাস পোৱা নাই বান আৰু বাঢ়নি পানীৰ প্ৰকোপ। এনে পৰিস্থিতিত পানীত পৰি হোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈ আছে। বিশেষকৈ খাল-ডোং অথবা পুখুৰীত পৰি শিশুৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে । লখিমপুৰত সোমবাৰে বিয়লি তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে (Child death at Lakhimpur)।