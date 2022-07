তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কেৰালাৰ ৱায়াণ্ড সমষ্টি ভ্ৰমণ কৰিব কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে (Congress MP Rahul Gandhi)৷ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ সমষ্টি ৱায়ানাডত শুকুৰবাৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কংগ্ৰেছৰ দলীয় কাৰ্যালয়টো লণ্ড ভণ্ড কৰে (SFI ransack Rahul Gandhi Wayanad office) এছএফআইৰ কৰ্মীসকলে ।

অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী ৬নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংযোগ বিচ্ছিন্ন ৷ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে হোৱা খহনীয়াত খহি পৰে পথটোৰ মাজৰ অংশ(Damage to vital National Highway-6 cuts off access to Assam Tripura) ৷ ইপিনে বিপদসীমাৰ ওপৰদি বৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা লংঙাই নৈ পানীও ৷

দুবছৰৰ দীঘলীয়া বিৰতিৰ অন্তত আজিৰে পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হৈছে অমৰনাথ যাত্ৰা (Amarnath yatra 2022) । জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় অমৰনাথ যাত্ৰাৰ বাহন ৷ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা চাৰি তীৰ্থযাত্ৰীৰ (Four pilgrims injured in accident) ৷

প্ৰসৱ আৰু জন্মৰ সময়ত প্ৰতিখন চিকিৎসালয়তে এক বিশেষ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে(Surat Hospital creates a joyous atmosphere) । সমান্তৰালভাৱে সুচিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে সঠিকভাৱে প্ৰস্তুতি চলাই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষয়ই । এটা দুটা নহয় একে দিনাই এখন চিকিৎসালয়ত ২৩ টাকৈ নৱজাতকৰ জন্ম পালে কেনে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব পাৰে চিকিৎসালয়খনত ? জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।

দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হোৱা অ’ ভাস্কৰণ নামৰ এজন ব্যাক্তিৰ বিৰুদ্ধে একেটা দুৰ্ঘটনাৰ গোচৰত আইপিচিৰ ২৭৯ ধাৰা অনুসৰি অসাৱধানতাৰে গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগত আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছে ৷ এনে পৰিপেক্ষিতত মৃত ব্যক্তিজনৰ পৰিয়ালক প্ৰত্যক্ষভাৱে অথবা অধিবক্তাৰ জৰিয়তে জৰিমনা আদায় দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে (Court imposes penalty on a man who died in accident for traffic violations)।

বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে জনোৱা মতে, অগ্নিপথ নিযুক্তি আঁচনিৰ অধীনত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই (Indian Air Force) পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত ২.৭২ লাখ আবেদন লাভ কৰিছে (Agnipath recruitment scheme) ।

ব্যৱসায় সংস্কাৰ কাৰ্য পৰিকল্পনা ২০২০ ৰূপায়ণৰ ভিত্তিত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত ভাৰতৰ 7 খন ৰাজ্যৰ স্থান দখল(Seven states top achievers in business ) ৷

বিচিত্ৰ ঘটনাৰে ভৰপুৰ ভাৰত । নিতৌ সংঘটিত হৈ আছে আজৱ ঘটনা । কেতিয়াবা যদি প্ৰেমৰ বাবে হত্য়া, আন কেতিয়াবা আকৌ চুম্বন কৰাত বাধা দিয়াৰ বাবে সংঘটিত হয় নৃশংস হত্যাকাণ্ড । এইবাৰ তামিলনাডুৰ কইম্বাটুৰত শিশুক চুম্বন কৰাত বাধা দিয়াৰ বাবেই হত্য়া কৰিলে পত্নীক (Brutal murder at Coimbatore in Tamilnadu)।

এক দম্পত্তি এতিয়া চৰ্চাৰ শিখৰত । সাধাৰণ কামেৰে নহয়, এক অসাধাৰণ কামেৰে চৰ্চালৈ আহিছে এই দম্পত্তিটো । আন দহজনতকৈ পৃথক মানসিকতাৰ তেওঁলোক । মানুহ গঢ়াৰ সপোন দেখিছে তেওঁলোকে(A couple has worked for people) । কি কৰ্মৰে জিলিকিছে তেওঁলোক ? জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।

শ্ৰীনগৰত আৰক্ষী আৰু সেনাবাহিনীৰ ৫০ আৰ আৰৰ যুটীয়া অভিযানত টি আৰ এফৰ সৈতে জড়িত দুজন স্থানীয় সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Army's 50RR arrested two TRF-linked hybrid militants in Srinagar)। ইয়াৰ উপৰিও দৰনামবল টাৰ্জো অঞ্চলৰ পৰা আৰু তিনিজন স্থানীয় সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷ সন্ত্ৰীসবাদীৰ কেইজনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বহু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ৷