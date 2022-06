শুকুৰবাৰে পুৱা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে (Presidential Election 2022)৷ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰে মুৰ্মুৱে (Draupadi murmus filed nomination today)৷

আজিও অন্ত পৰা নাই হোটেল ৰেডিশ্বন ব্লুত মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰ ভঙা-পতাৰ শ্বাসৰুদ্ধকাৰী ৰাজনৈতিক নাটকৰ ( Maharashtra political crisis)। দেশবাসীৰ দৃষ্টি এতিয়া গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিচন ব্লুত। কোনফালে গতি কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্য়পট ।

নীলাচল পাহাৰৰ বুকুত এতিয়া বিভিন্ন বেশভূশাৰে ভক্তই সৃষ্টি কৰিছে উখল-মাখল পৰিৱেশৰ । মা কামাখ্য়াৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈকে বৈছে এই সোঁত (Kamakhya Mandir)। ইয়াৰ মাজতে অম্বুবাচী মেলাত এজন ভক্ত ক'ভিডত আক্ৰান্ত।

গুৱাহাটীৰ ৰেডিশ্বন ব্লু' দেশবাসীৰ আকৰ্ষণৰ বিন্দু হৈ পৰাৰ সময়তে শুকুৰবাৰে ৰেডিশ্বন ব্লু'ৰ সম্মুখত শিৱসেনাৰ এগৰাকী সমৰ্থকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Shiv Sena supporter protest in Guwahati) । শিৱসেনাৰ সমৰ্থকগৰাকীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি "একনাথ সিন্দে আপুনি মহাৰাষ্ট্ৰলৈ উভতি বলক" শীৰ্ষক শ্ল'গানেৰে বেনাৰ লৈ প্ৰতিবাদ কৰে ৷

আৰ্থিক সংকটৰ পৰা এতিয়াও কঁকাল পোনাব পৰা নাই দ্বীপৰাষ্ট্ৰ শ্ৰীলংকাই (Sri Lanka Economic crisis) । অগণিত ধাৰৰ বোজাই কোঙা কৰিছে দেশৰ পৰিস্থিতি । যাৰ ফলত সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰখনত খাদ্য, ঔষধ, ৰন্ধন গেছ আৰু ইন্ধনৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অভাৱৰ ফলত আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হয় ৷

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত 17,336 গৰকী লোক কৰ'ণাত আক্ৰান্ত হয় (New Covid 19 case in India) ৷ সম্প্ৰতি দেশত কৰ'ণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 90 হাজাৰলৈ বৃদ্ধি হৈছে ৷

চতিয়া সমষ্টিৰ এটা বিশেষ পথ ৷ ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত চলোৱা মূল্যায়নত গুণগত মানদণ্ডৰ ফালৰ পৰা পথটিৰ অসমৰ ভিতৰত অষ্টম স্থান দখল(Chatia Road Ranked eighth position within the state) ৷

গুৱাহাটীৰ পৰা সন্ধানহীন নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ দীপাংকৰ বসুমতাৰী নামৰ এজন যুৱক (Youth missing in Guwahati) ৷ যোৱা 16 জুনৰ পৰা কোনো শুংসূত্ৰ নাই দীপাংকৰৰ (Deepankar basumatary missing) ৷

ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যেন দালালৰাজ নোহোৱা কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(Dalalraj in offices of Assam) । শেহতীয়াকৈ দালালৰ বিৰুদ্ধে চাফাই অভিযান চলাইছে প্ৰশাসনে । ২০২১ চনত সংঘটিত এক ভূমি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত আটক কৰা হৈছে বঙাইগাঁও জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ তিনিগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীক(Three employees detained from Bongaigaon DC office) । ইয়াৰ পূৰ্বেও আটক কৰা হৈছিল চাৰিজনকৈ লোকক ।

জল-জীৱন মিছনৰ অধীনত যোৰহাট জিলাৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানতে পানী যোগান ধৰিবলৈ পৰিকল্পনা (Water supply scheme for school at Jorhat)। জুলাই মাহৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰাৰ সংকল্প জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ।