মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনক লৈ উত্তাল দেশ । সকলোতে চলিছে ব্য়াপক চৰ্চা । গুৱাহাটীত বাহৰ পতা মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কসকলৰে বিজেপিৰ মহাৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰ গঠনৰ কুচ-কাৱাজ ( BJPs strategy for government in Maharashtra) । দিল্লী আৰু দিছপুৰৰ মাজত চলিছে সঘন যোগাযোগ ।

ত্ৰিপুৰাৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে উপ-নিৰ্বাচন(Tripura by election 2022) । উপ-নিৰ্বাচনৰ সময়ত যাতে কোনোধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰবাবে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষী, ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যিক ৰাইফল জোৱান(টিএছআৰ) আৰু কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ মুঠ ২৫ টা কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে । আনহাতে জুবাৰাজনগৰত তিনিটা আৰু সুৰমা বিধানসভা সমষ্টিত এটা ই ভি এম মেচিন বিকল(EVM machine Failure) হোৱাৰ বাবে পুনৰ সলনি কৰে প্ৰশাসনে ৷

শিৱসেনাৰ বিদ্ৰোহী নেতা একনাথ সিন্দেৰ সমৰ্থনত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা পুনৰ অসমলৈ আন 7 জন বিসম্বাদী বিধায়ক(Three another MLA of Maharastra reach guwahati) ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭.৩০ বজাত প্ৰথমে তিনিজন আৰু তাৰপাছত 10.30 বজাত আন 4 জন বিসম্বাদী বিধায়ক উপস্থিত হয় বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত ৷ বৰঝাৰৰ পৰাই কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰে ৰেডিছন ব্লুলৈ লৈ যোৱা হয় বিধায়ককেইগৰাকীক ৷ সাংবাদিকৰ আগত কোনো মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে বিধায়ককেইগৰাকী ৷

ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনসমূহৰ গৰমৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে (Summer Vacation declared in Assam) । পূৰ্বতকৈ আগুৱাই দিয়া হৈছে গৰমৰ বন্ধ । ২৫ জুনৰ পৰা ২৫ জুলাইলৈকে এমাহ গৰমৰ বন্ধ পাব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ।

ৰেডিশ্বন ব্লুৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ(Maharashtra Political Crisis) । বিধায়কৰ কিনা বেচাক লৈ সৰৱ ৰিপুন বৰা । ৰিপুন বৰাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকে(TMC protest in Radisson Blu Guwahati) । আৰক্ষীয়ে আটক কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ।

মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক সংকটৰ মাজতে আন এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ মুম্বাইৰ মালাবাৰ হিল আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ(Police complaint against Maha CM Uddhav Thackeray) । কিন্তু কোনে আৰু কি কাৰণত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰে এই গোচৰ.....

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ বিভীষিকা(Flood in Assam) ৷ সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ বঙালগাঁৱত অব্যাহত আছে গাভৰু নৈৰ ব্যাপক খহনীয়া(Massive erosion of Gabhoru River in Misamari) । নদীত জাহ গৈছে কৃষক ৰাইজৰ শৃ-শ বিঘা কৃষিভূমি তথা বাসগৃহ ৷

মাণিকপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তগৰ্ত বাশবাৰীত আই নৈৰ খহনীয়াত সৰ্বহাৰা হোৱা ১৬০টা পৰিয়ালৰ মাজত আমছুৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিতৰণ(Flood relief distribution by AAMSU at Manikpur) ।

অগ্নিপথ আঁচনিকলৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে (Protest against Angeepath Scheme)। ইফালে কমেও ৭০ শতাংশ ভাৰতীয় সৈনিক কৃষি প্ৰধান অঞ্চল বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ । 'অগ্নিপথ' আঁচনিক লৈ হোৱা ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ কাৰণ কৃষি খণ্ডত প্ৰচলিত তীব্ৰ সংকটৰ প্ৰতিফলন । এই সমগ্ৰ বিষয় সামৰি সঞ্জীৱ কুমাৰ বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

উখল-মাখল নীলাচল পাহাৰ ৷ অম্বুবাচী উপলক্ষে নীলাচল পাহাৰত সমাগম ঘটিছে দেশ-বিদেশৰ অগনন ভক্তৰ ৷ ৰীতি অনুসৰি বুধবাৰে নিশা ৮ বাজি ১৮ মিনিটত অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি আৰম্ভ হয় । অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগে মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হয় (Main door closed of Shaktipeeth Maa Kamakhya) ৷ ২৩, ২৪, ২৫ জুনত ভক্তৰ বাবে বন্ধ থাকিব মন্দিৰৰ দুৱাৰ । ২৬ জুনত পুৱা নিত্য পূজাৰ পাচতহে ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ব মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰ ।