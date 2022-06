"মহাৰাষ্ট্ৰত চলি থকা ৰাজনৈতিক সংকটত বিধানসভা ভংগ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে’’(Maharashtra political crisis) । টুইটযোগে এই ইংগিত দিলে সঞ্জয় ৰাউতে ৷

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এক টুইট যোগে কয়- মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কক ৰাজআতিথ্য দিয়াৰ সামৰ্থ আছে, কিন্তু লাখ লাখ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ আৰ্তনাদ আৰু দুখীয়াৰ চকুলো মচিবলৈ সম্পূৰ্ণ অসমৰ্থ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৷

বিশ্ববিশ্ৰুত এশিঙীয়া গঁড়ৰ ৰম্যভূমি পবিতৰা অভয়াৰণ্যত বানৰ তাণ্ডৱ । বুধবাৰৰ পুৱাৰে পৰা অভয়াৰণ্যখনত বৃদ্ধি হৈ আছে জলস্তৰ । অভয়াৰণ্যখনৰ ৫০% পোহনীয়া হাতী স্থানান্তৰ । হাইলেণ্ডসমূহত আশ্ৰয় জীৱকুলৰ । সাজু হৈ আছে অভয়াৰণ্যৰ কৰ্তৃপক্ষ (Pobitora wildlife sanctuary submerged in flood) ।

আফগানিস্তানত ভয়ংকৰ ভূমিকম্প ৷ ভূমিকম্পটোত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে প্ৰায় 155 গৰাকী লোকে (Afghanistan earthquake) ৷

ৰেডিশ্বন ব্লুত তিনি দিন ৰখা হ’ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ একনাথ চিন্দেসহ ৪০ জন বিধায়কক(MAHA MLAs to stay in guwahati for three days) ৷ শিৱসেনাৰ বিদ্ৰোহী নেতা একনাথ চিন্দেয়ে ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাললৈ পত্ৰ লিখিছে (Eknath Shinde wrote letter to MAHA governor)। ৰাজ্যপালৰ পৰা সঁহাৰি পালে একনাথ চিন্দেয়ে অকলে মহাৰাষ্ট্ৰলৈ গৈ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

জনীয়াত বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ । বান-খহনীয়া ৰোধৰ বাবে আল্লাৰ ওচৰত দুহাত তুলি প্ৰাৰ্থনা কৰে সাংসদগৰাকীয়ে (Badruddin Ajmal Visits flood affected area of Jania)। কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ কান্ধত হাত থৈ সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে আজমলে ।

বুধবাৰে পুৱাই লগত 40 গৰাকী বিসম্বাদী বিধায়কক লৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ’ল একনাথ চিন্দে (Eknath Shindhe in Guwahati) ৷ সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয় যে, বালাচাহেব থাকৰেৰ যি হিন্দুত্ব তাক তেওঁলোকে আগুৱাই নিব ৷

শিৱসেনাৰ নেতা তথা বিসম্বাদৰ প্ৰধান একনাথ চিন্দে(Shiv Sena MLA Eknath Shinde)ৰ লগত মহাৰাষ্ট্ৰৰ 40 জন বিধায়ক বুধবাৰে পুৱা আশ্ৰয় বিচাৰি গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ৷

আজিৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে মাজুলী নিমাতি ফেৰীসেৱা(Majuli Nimati ferry service) । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ(Water level of Brahmaputra) হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে ফেৰীসেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হয় ৷ পূৰ্বৰ সময়সূচী অনুসৰি চলিব ফেৰীসমূহ ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল মাজুলী-নিমাতিৰ ফেৰীসেৱা । ১৭ জুনৰ পৰা বন্ধ আছিল ফেৰীসেৱা ৷ কমলাবাৰী আৰু অফলামুখ দুয়োটা পাৰঘাটত যাত্ৰীৰ ভিৰ ৷