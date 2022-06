বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰ সমষ্টিৰ ইখনৰ পাচত সিখন গাঁও (Flood at Kamalpur) ৷ হাহাকাৰময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বন্যাৰ্তৰ মাজত ৷ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ দুখ-দুদৰ্শাৰ বুজ ল’বলৈ শনিবাৰে কমলপুৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma at Kamalpur) ৷ ভয়াৱহ বানৰ কৱলৰ পৰা কমলপুৰবাসীক ৰক্ষা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ৷

আই নদীৰ গৰাখহনীয়াত জাহ গৈছে বাসগৃহৰ লগতে কৃষিভূমি(Flood in Assam 2022) ৷ শনিবাৰে বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ২ নং বাশবাৰীত বান আৰু গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰাৰ বাবে উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ।

"অসম গণ পৰিষদ অসমৰ ৰাইজৰ দল ৷ অসমৰ ৰাইজ অসম গণ পৰিষদৰ হাই কামাণ্ড ৷ অসমৰ ৰাইজৰ নীতি -নিৰ্দেশনামতেহে অসম গণ পৰিষদ দল চলিব ৷ দিল্লী আৰু নাগপুৰৰ কথামতে অসম গণ পৰিষদ নচলে (AGP party does not run according to Delhi and Nagpur ) ৷" এই মন্তব্য বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱাৰ ৷

বলিয়া বানত তথৈবচ ৰাজ্যবাসীৰ অৱস্থা । বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ কৃষক তথা পশুপালক । দেখা দিছে খাদ্য সংকটে । কেৱল মানুহৰে নহয় পশুধনেও ভুগিছে চৰম খাদ্য সংকটত(Cow and buffalo in food crisis in Jonai) । জোনাইত ৮ খনৰো অধিক চৰ-চাপৰিত খাদ্য সংকটত পৰি অখাদ্য খাই বেমাৰত পৰিছে পশুধন ।

ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বানৰ বিভীষিকা ৷ শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ বেলশিৰি নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে খহাই নিলে মিছমাৰী-বেলশিৰী-ঢেকীয়াজুলি সংযোগী মূলপথ (Belshiri river drains main road)৷ পথছোৱা খহাই নিয়াৰ ফলত অঞ্চলটোত বৰ্তমান যোগাযোগ বিছিন্ন হৈ পৰিছে (Road disconnect in Sonitpur) ৷

বিহালীৰ ৰৌমাৰীত বুৰৈ নৈত তীব্ৰ গৰাখহনীয়া (Erosion in Behali) ৷ এনিশাৰ ভিতৰতে নদীৰ বুকুত বিলীন হ'ল 10 বিঘাকৈ চাহ বাগান ৷

ৰাজ্যজুৰি বানৰ সংহাৰ (Flood in Assam) ৷ কৰিমগঞ্জত সংঘটিত হ’ল দেখিলেই বুকু কঁপি যোৱা এক ঘটনা (Flood in Karimganj)৷ লংগাই নৈৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই লৈ গ’ল মটৰ চাইকেলসহ এজন যুৱকক (Young man swept away in river in Karimganj) ৷ এই ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে যুৱকজনৰ ৷

ৰঙাপৰাত গাভৰু নৈয়ে ছিঙিলে মথাউৰি (Embankment erosion at Rangapara)। ভগ্ন অংশৰে বাগৰিল নৈৰ বাঢ়নী পানী । নৈৰ গৰাখহনীয়াত জাহ গৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কৃষিভূমি ৷ চিন্তিত হৈ পৰিছে কৃষক ৰাইজ ৷

ৰাজ্যজুৰি বানৰ সংহাৰ (Flood in Assam) ৷ কৰিমগঞ্জত সংঘটিত হ’ল দেখিলেই বুকু কঁপি যোৱা এক ঘটনা (Flood in Karimganj)৷ লংগাই নৈৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই লৈ গ’ল মটৰ চাইকেলসহ এজন যুৱকক (Young man swept away in river in Karimganj) ৷

ৰঙাপৰাত গাভৰু নৈয়ে ছিঙিলে মথাউৰি (Embankment erosion at Rangapara)। ভগ্ন অংশৰে বাগৰিল নৈৰ বাঢ়নী পানী । নৈৰ গৰাখহনীয়াত জাহ গৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কৃষিভূমি ৷ চিন্তিত হৈ পৰিছে কৃষক ৰাইজ ৷