Red Alert: ৰাজ্যত প্ৰলয়ংকৰী বানৰ মাজতে মেঘালয়ৰ সতৰ্কবাণী। যি কোনো মুহূৰ্ততে এৰিব পাৰে পানী । মেঘালয় চৰকাৰৰ এনে সতৰ্কবাণীয়ে পৰিস্থিতি অধিক জটিল কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে ।

বান বিভীষিকাৰ মাজতে মাজুলীত একাংশ স্বাস্থ্য কৰ্মীয়ে ঘৰে ঘৰে চলাইছে 'হৰ-ঘৰ-দস্তক' অভিযান (Har ghar dastak campaign in Majuli) ৷ অতি বিপদসংকুল পৰিস্থিতিৰ মাজতো স্বাস্থ্য কৰ্মীয়ে পালন কৰিছে নিজৰ কৰ্তব্য ৷ একাঠু পানীত নামি নাৰ্চ, আশা কৰ্মীসহ এটা স্বাস্থ্য কৰ্মীৰ দলে শালমৰাত ঘৰে ঘৰে গৈ ৬০ ৰ উৰ্দ্ধৰ ব্যক্তিসকলক বুষ্টাৰ ড'জ প্ৰদান কৰে (Booster dose to old people) ৷ বানপানীৰ বাবে যাতে কোনো বয়োজেষ্ঠ লোকে ক'ভিড প্ৰতিষেধক ল'বলৈ যাতে বাদ পৰি নাযায় তাৰ বাবে এই অভিযান চলাইছে স্বাস্থ্যৰ কৰ্মীৰ দলটোৱে ৷

হোজাইৰ উদালিত শুকুৰবাৰে সংঘটিত হয় এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা । পানীত পৰি মৃত্যু হয় দুটি শিশুৰ(Child death in Hojai) । বৰ্তমান নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শিশু দুটাৰ মৃতদেহ ৷

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ চোৰাং বেহা (Cattle smuggling in Assam) ৷ শনিবাৰে তিনিখনকৈ গৰুভৰ্তি বাহন জব্দ কৰে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে ৷

যোৱা চাৰিদিনৰ পৰা হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰেলপথত নতুনকৈ 20 টাৰো অধিক স্থানত ভূমিস্খলন সংগঠিত হয় । এই ৰেলপথচোৱাৰৰ মপাৰ ষ্টেচনৰ সমীপৱৰ্তী বয়লা নৈৰ ওপৰত থকা দলঙৰ এপ্ৰচৰ তলৰ পৰা মাটি খহি যোৱাৰ ফলত দলংখন ক্ষতিগ্ৰস্থ হৈছে ।

ৰাজ্যত মঙলবাৰৰ পৰা হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান পৰিস্থিতিয়ে(The flood situation in Assam) ৷ লখিমপুৰ, তেজপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগতে ৰঙিয়াৰ ভাৰত-ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ ওপৰেদি পানী বৈ যোৱাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়ত ব্যৱস্থা ৷ এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতেই শনিবাৰে নামনি অসমত বানৰ বুজ ল’বলৈ উপস্থিত হ’ব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়েও ইতিমধ্যে ফোনযোগে খবৰ লৈছে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ(PM enquire about assam flood situation) ৷

ত্ৰিপুৰাত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত খাদ্যৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে ৷ ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ মানিক সাহাই শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় খাদ্য মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেললৈ এখন পত্ৰৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমক বাংলাদেশৰ আশুগঞ্জ নদী বন্দৰৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনত খাদ্য পৰিবহন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় (Tripura CM urges Centre to transport food grain) ৷

বানপানীতনো আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি মাথো বৰষুণ কমিবলৈ খাতিব লাগে ৷ শুকুৰবাৰে গোৰেশ্বৰত বানাক্ৰান্তৰ শিবিৰত উপস্থিত হৈ ৰঙিয়া বিধানসভাৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ এই মন্তব্য (Bhabesh kalita visited flooded area) ৷

হোজাইত নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন 12 জন লোক(12 people missing in Boat accident at Hojai) ৷ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ পৰা লোককেইজনক নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়াৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৷ পানীৰ প্ৰৱল সোঁতৰ বাবে নাওখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা সঠিক স্থানলৈ যাব পৰা নাই উদ্ধাৰকাৰী দল ৷

বিগত 10 বছৰে অৰ্থৰ অভাৱত জীয়াতু ভুগিছে সৰুভনী দাস নামৰ এগৰাকী দশম শ্ৰেমীৰ ছাত্ৰীয়ে (A poor girl suffering from kidney disease) ৷ সকলো যাৱতীয় নথি-পত্ৰ লৈ ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃ স্থানীয় বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ ওচৰলৈ গৈছিল যদিও বিধায়কগৰাকীয়ে সহায় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল এশ টকা যাচি অপমানিত কৰি পঠায় দৰিদ্ৰলোকহালক ৷