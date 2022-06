অভিজিৎ অসমৰ প্ৰত্যর্পণ নহ'ব । ডাঃ মুকুল হাজৰিকাক অভিযোগমুক্ত কৰিলে ব্ৰিটেইনৰ আদালতে । ডাঃ মুকুল হাজৰিকা আলফা স্বাধীনৰ সভাপতি অভিজিৎ অসম বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা কোনো গ্ৰহণযোগ্য প্ৰমাণ নাপালে লণ্ডনৰ ৱেষ্ট মিনিষ্টাৰৰ জিলা দণ্ডাধীশৰ আদালতে ।

অগ্নিপথ আঁচনিৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ (Agnipath Protest ) অব্যাহত আছে ৷ বিহাৰৰ সোণপুৰ ৰে'ল সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত মহিদি ৰে'ল ষ্টেশ্যনত ৰৈ থকা অৱস্থাত লোহিত এক্সপ্ৰেছত অগ্নি সংযোগ কৰে (Lohit Express Torched in Bihar) প্ৰতিবাদকাৰীয়ে

ৰাজ্যৰ বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ 5 লাখ টকাৰ সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে বলীউড অভিনেতা অৰ্জুন কাপুৰ আৰু পৰিচালক ৰোহিত ছেট্টীয়ে(Arjun Kapoor and Rohit Shetty extend flood relief to Assam) ৷ বৃহস্পতিবাৰে টুইটাৰযোগে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুয়োগৰাকী তাৰকাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে (Assam CM Himanta Biswa Sarma has thanked Bollywood actor) ৷

বিগত কিছুদিন ধৰি হৈ থকা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ লোক জলবন্দী হৈ আছে (Many places in Guwahati have been submerged in flood) । অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে দলীয় সতীৰ্থসহ কৃত্ৰিম বানত বিধ্বস্ত মহানগৰীৰ কেবাটাও অঞ্চলত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় (Lurinjoyti gogoi visit flood effected areas in guwahati) ৷

কপিলীৰ বুকুত মৰণকাতৰ চিঞৰ (Boat accident in Kapili river) ৷ আশ্ৰয় শিৱিৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত প্ৰাণ হেৰুৱালে চাৰিবছৰীয়া শিশুসহ এগৰাকী মহিলা (2 died in Boat accident) ৷

ধুবুৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ জলৰাশি বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে (Brahmaputra crosses danger level mark in Dhuburi)। যাৰ ফলত জৰুৰীকালিন সেৱাৰ বাহিৰে নদী পথত নাও, লঞ্চ, ফেৰী অথবা জাহাজ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে ।

নলবাৰীত বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে ১৮ জুনলৈকে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰে (Nalbari District disaster management announces to close all educational institutes on Saturday) ।

দৰঙত বানৰ ফলত পিপৰা দোকানৰ পৰা শাকতোলালৈ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যানবাহনৰ চলাচলত প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা জাৰী কৰিছে (Close road connecting Pipora dokan to Saktola) ৷ লগতে বানাক্ৰান্ত লোকসকলক খাদ্যবস্তুকে ধৰি পশুখাদ্য আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে জিলা উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই ।

এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ নামত সংঘটিত হৈছিল এক বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰী । প্ৰাক্তন সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে আন কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি আকৌ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বৰ্তমানৰ প্ৰকল্প সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মাই ।

সম্প্ৰতি বিভিন্ন বিজেপি শাসিত ৰাজ্যবোৰত বুলডোজাৰ অতি সক্ৰিয় হৈ উঠিছে (Bulldozers reign in BJP ruled state)। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হওঁক বা বিৰোধীয়ে হওঁক, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলেই তেওঁলোকৰ ঘৰত চলে এই বুলডোজাৰ । একাংশ ৰাজ্যৰ চৰকাৰে বুলডোজাৰক আহিলা হিচাপে গ্ৰহণ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে । ইতিমধ্যে এনে ধৰণৰ ৰাজনীতিক লৈ বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।