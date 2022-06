বুধবাৰে নিশা মহানগৰীৰ আদাবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Massive fire in Adabari) । পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে দাওদাওকৈ জ্বলিল চাৰিখন চিটীবাছ । স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপকবাহিনীয়ে নিৰ্বাপন জুই ।

মঙলবাৰৰ পৰা অহা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Artifical flood in Guwahati) । কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসীৰ স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা ৷ এনে পৰিস্থিতিত জিলাখনত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰবাবে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে ৷

কোকৰাঝাৰত নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাক অভিযোগত পালিত পিতৃক দহ বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু পাঁচ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা (Rape accused sent to jail)৷ চাৰিবছৰ পূৰ্বে সংঘটিত এই জঘন্য ঘটনাৰ বাবে অৱশেষত ন্যায় পালে নাবালিকাগৰাকীয়ে (Minor rape in Kokrajhar) ৷

পঞ্চম দিনাও সম্পূৰ্ণ নহ'ল নীল-অভি হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ সাক্ষ্যদান (Abhi Neel murder case)। আদালতত তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াক জেৰা বিপক্ষৰ অধিবক্তাৰ । আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ বিপক্ষৰ অধিবক্তাৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া যতীন্দ্ৰ নাথ ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে মাজুলীৰ চৰ-চাপৰি সমূহত বন্যহস্তী আৰু গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ পৰিলক্ষিত হৈছে (Free roaming of wild elephant in Majuli) ।

ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিয়ে(Flood in Assam) ৷ নলবাৰী জিলাতো বান পৰিস্থিতিয়ে বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে(Flood in Nalbari district of Assam)৷ বুঢ়াদিয়া নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি নিলে বিহামপুৰ-মধুপুৰৰ মূল পথ । যাতায়ত, সংযোগ ব্যাহত ।

বিগত কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কলগাছিয়া খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ (Artificial flood in Kalgachia block primary health centre) চৌহদৰ লগতে কৰ্মচাৰীৰ আবাসিক এলেকা একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী জমা হৈছে ৷ যাৰবাবে চিকিৎসালয়ৰ সকলো সেৱা বন্ধ থকাৰ লগতে কৰ্মচাৰীৰ আবাসিক কোঠাত পানী হোৱাত ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে । বৰপেটা জিলা উপায়ুক্ত আৰু ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই চিকিৎসালয়খনৰ কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ ইয়াৰ সমাধানৰ আশ্বাস দিয়ে(Flood in Assam) ৷

কৃত্ৰিম বানপানীত ককবকাইছে বৰপেটাৰোড চহৰৰ জনতাই (Artificial floods effect Barpetaroad)। বৰপেটাৰোড পৌৰসভাই কোনোধৰণৰ বাস্তৱ সন্মত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ।

বিগত দুদিনত স্বাভাৱিক জনজীৱন ব্যাহত হৈছে মহানগৰবাসীৰ ৷ ফলত কামৰূপ(মহানগৰ) জিলা প্ৰশাসনে মুকলি কৰিছে আশ্ৰয় শিৱিৰৰ ৷ শিৱিৰসমূহত তাৎক্ষণিকভাৱে জৰুৰী চিকিৎসা সেৱা উপলব্ধ কৰাবলৈ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Health minister Keshab Mahanta)।

উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্মীয়মাণ নেয়ভেলী বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ২০ শতাংশ অংশীদাৰিত্ব ক্ৰয়ৰ প্ৰস্তাৱ অসম চৰকাৰৰ । অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ সৌৰ শক্তিৰ দিশটোত গুৰুত্ব দি এহেজাৰ মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে । ইতিমধ্যে ৭০ মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন আমগুৰি সৌৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰা হৈছে । অসমক ২০৩০ চনৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ উৎপাদনত স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এ পি জি চি এলে লৈছে কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্প ।