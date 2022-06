নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে অভিজাত গুৱাহাটীত । মহানগীৰৰ বহু অঞ্চল প্লাৱিত (Floods in Guwahati)। ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলনৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে । ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰশাসনে বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দেশনা জাৰী কৰিছে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা চমুকৈ NIA ই বুধবাৰে পুৱা কাশ্মীৰৰ একাধিক স্থানত অভিযান চলায়(NIA is carrying out raids at Kashmir) ৷ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বাৰামুল্লা জিলাৰো বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলায় নিয়াৰ দলে ৷ নিয়াৰ অভিযানৰ পাছতহে জানিব পৰা হ’ব ঘটনাৰ সবিশেষ ৷

ফিনলেণ্ডত অনুষ্ঠিত পাভো নুৰ্মি গেমছত আন এক অভিলেখ অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী নীৰজ চোপ্ৰা(India's Olympic gold medallist Neeraj Chopra)ৰ ৷ জেভলিন থ্ৰোৰ পৃথিৱীত সোণৰ মানদণ্ড বুলি গণ্য কৰা ৯০ মিটাৰ সীমা স্পৰ্শ নীৰজৰ ৷ অৱশ্যে নিজৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলেও ৰূপৰ পদকতে ক্ষান্ত থাকিবলগীয়া হয় খেলুৱৈগৰাকী ।

ঘাতকৰ ৰূপত জোঁৱাই ৷ বাক-বিতণ্ডাৰ মাজতে ডেগাৰেৰে হানি-খুচি হত্যা কৰিলে শহুৰেকক ৷

Khelo India Youth Gamesত থাংতা প্ৰতিযোগিতাত পদক বিজয়ী ৰাহুল চৌহানক হোজাই ৰেল ষ্টেচনত বিপুল আদৰণি । প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ ১১ প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ৰাহুলৰ পদক লাভ ।

পাৰিতোষিক বৃদ্ধিৰ দাবীত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ধৰ্মঘটত বহিল ত্ৰিপুৰা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ইণ্টাৰ্ন চিকিৎসকসকল (Intern doctors demanding hike in honorarium) ৷ আগৰতলা চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ইণ্টাৰ্ন চিকিৎসক সকলে 21,000 টকাকৈ লাভ কৰি থকাৰ পৰিৱৰ্তে ত্ৰিপুৰা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ইণ্টাৰ্ন চিকিৎসকসকলে 14,500 টকাহে লাভ কৰে ৷

বিজেপিক তুলাধুনা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীৰ (Abhishek Banerjee in Agartala)৷ বিজেপিক ডুব যোৱা জাহাজ আখ্যা দিয়ে বেনাৰ্জীয়ে ৷ লগতে কয় যে, ডুব যোৱা জাহাজে কেপ্তেইন সলনি কৰি লাভ নাই (BJP is sinking ship) ৷

তেলেংগানাত ২০১৮ চনত আৰম্ভ হৈছিল গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া চেলেঞ্জ নামৰ এক বিশেষ সজাগতামূলক অভিযান (Green India Challenge in Telangana)। ১৬ জুনত এই সেউজ অভিযানৰ পঞ্চম সংস্কৰণ আৰম্ভ হ'ব । আধ্যাত্মিক গুৰু জাগ্গী বাসুদেৱে শুভাৰম্ভ কৰিব এই অভিযানৰ ।

বুধবাৰেও কামৰূপ মহানগৰ জিলাত নেৰানেপেৰা বৰষুণ হ’ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগজাননী দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কাইলৈ সকলো বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় (চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত) বন্ধ ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই ।

পাঞ্জাৱৰ জলন্ধৰৰ পৰা দিল্লী বিমানবন্দৰলৈ বিলাসী বাছসেৱা আৰম্ভ হ'ব । মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান আৰু আপৰ (AAP) সভাপতি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই সেৱা শুভাৰম্ভ কৰিব (Punjab CM and Arvind Kejriwal in Jalandhar)। তাৰ পূৰ্বে জলন্ধৰৰ দেৱালত কোনোৱে লিখিলে খালিস্তান জিন্দাবাদ শ্ল'গান । সমগ্ৰ অঞ্চলতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ।