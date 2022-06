তেজপুৰ সন্মিলন কেন্দ্ৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত উপায়ুক্ত সকলৰ সন্মিলনৰ সামৰণিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল(Pressmeet of CM Himanta Biswa Sarma) । সংবাদমেলযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী উপায়ুক্ত সন্মিলন আগন্তুক ৬ মাহৰ পিচত তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে(CM Sarma at DC Conference hall in Tezpur) ৷ উল্লেখ্য যে, উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে হোৱা এই সন্মিলনত চৰকাৰে জিলাসমূহত ধানৰ মিলৰ গণনা আৰু নতুনকৈ ধানৰ মিল স্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যে জিলাসমূহত ধান ক্ৰয় কৰা বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে ৷ আনহাতে, চৰকাৰী ভূমি হস্তান্তৰৰ বিষয়ৰ ওপৰতো চৰকাৰে আলোচনা কৰে ৷

‘‘আমি বহুত দূৰলৈ গুচি যাম, আমি ঘৰৰ বোজা নহওঁ ৷ আমি নিজেই উপাৰ্জন কৰি খাম ৷ মা-পাপাহঁত সদায় সুখী হওক । মই আৰু নাথাকো । বহুত মনত পৰিব সকলোকে কিন্তু আহিব নোৱাৰিম । নিজৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ শিকিম, নিজে কাম কৰিম কাকো আমনি নিদিওঁ ৷" সামাজিক মাধ্যমত এইদৰে ষ্টেটাছ দি নিৰুদ্দেশ দুই কিশোৰী (Two minor girls missing in Teok) ৷

ত্ৰিপুৰাত মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে (Malaria cases increases in Tripura)। এতিয়ালৈ দুটা শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । স্বাস্থ্য বিভাগে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ আৰু ঔষধ বিতৰণৰো ব্যৱস্থা কৰা গৈছে ।

ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানৰ লগতে ধুবুৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনতো সোমবাৰে জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰৱৰ্তক সঞ্চালকালয়ৰ(Enforcement Directorate) ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছী নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে চমন জাৰি কৰাৰ পিচতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছ (ED summoned Rahul Gandhi) ।

গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন (Landslide in Guwahati) ৷ পশ্চিম বৰাগাঁৱৰ নিজৰাপাৰত ভূমিস্খলনত চাৰিজনৰ মৃত্যু ৷

সোমবাৰে ড্ৰাগছ সেৱনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল অভিনেত্ৰী শ্ৰদ্ধা কাপুৰৰ ভাতৃ সিদ্ধান্ত কাপুৰক (Siddhanth kapoor drugs) ৷ জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছে সিদ্ধান্তে ৷

বিজেপি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপত জড়িত হোৱাৰ অভিযোগ বিৰোধী দলৰ (Allegation of violence against BJP) ৷ বিজেপি কৰ্মীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিৰ্বাচনী আয়োগক আহ্বান তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৷

ত্ৰিপুৰা উপ-নিৰ্বাচনৰ (Tripura bypolls 2022) বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কুচকাৱাজ তুংগত উঠিছে ৷ 14 জুনত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে (Trinamool Congress national general secretary Abhishek Banerjee) আগৰতলাত উপস্থিত হৈ দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব (Abhishek Banerjee to campaign in Agartala) ৷

নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি ৰাজ্যত মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (Mid day meal workers protest in Goalpara)। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰীৰ ।

এখন ডুবু ডুবু জাহাজ আৰু জাহাজখনত তিনি শতাধিক যাত্ৰী (Lonch faced trouble in river Brahmaputra)৷ যাত্ৰাপথত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ ৷ লুইতৰ বুকুত কান্দোনৰ ৰোল ৷