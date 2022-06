দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা(Karbi Anglong Autonomous Council votes counting begins) ৷ কোন দলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু কোন দল পিছ পৰি আছে, এই সকলো ঘটনাৰ প্ৰতিটো পলৰ খবৰ ইটিভি ভাৰতৰ দৰ্শকসকলক দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম...

ৰাহুল গান্ধীক সোমবাৰে EDৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'বলৈ কোৱা হৈছে (Rahul Gandhi to appear before ED on Monday)। ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে EDৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াব দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে । কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক প্ৰতিশোধ লোৱাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন নেতাৰ ।

তেজপুৰৰ বাটমাৰীত নৱ-নিৰ্মিত সন্মিলন কক্ষত অসমৰ উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে অনুষ্ঠিত কৰা হয় এখনি বৈঠক ৷ সন্মিলনত আদৰণি ভাষণৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভ উদ্বোধন ।

কোকৰাঝাৰত শুকুৰবাৰে নিশা দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এজন ব্যৱসায়ী(Miscreants attack businessman in kokrajhar) ৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অভিযান চলাই নিশাৰ ভিতৰত 5 অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ইয়াৰে তিনিটা প্ৰাক্তন 3 জন কে এল অ' সদস্য বুলি জানিব পৰা হৈছে(3 KLO members and 2 other people arrested) ৷

নগাঁৱৰ কৃষ্ণাইঘাটত শনিবাৰে সংঘটিত হয় এক দুৰ্ঘটনা(Road accident in Nagaon), য'ত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা এখন জামাৰ(Chief Ministers Jamar vehicle) ৷

টিংখাঙৰ লেঙেৰীৰ নাচনীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident on National Highway) ৷ দুখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত 10জন ৷

বিহালীত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দীনদয়াল উপাধ্যায় আৰ্দশ মহাবিদ্যালয় আৰু বিহালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ত পৰিদৰ্শন ৷ পৰিদৰ্শনৰ কালত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিহালী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তই(MLA Ranjit Dutta at Bihali) ৷

কৰিমগঞ্জৰ চূড়াইবাড়িত আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা উদ্ধাৰ (Ganja seized in karimganj) ৷ ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাৰ পৰা NL 02 Q 9360 নম্বৰৰ ট্ৰাক এখনত 1,401 কেজি গাঞ্জা লৈ গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকাৰ অৱস্থাতেই আৰক্ষীয়ে নিয়মীয়া তালাচীত ধৰা পৰে গাঞ্জাখিনি(Karimganj police seized ganja) ৷

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজামুণ্ডিত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্চাৰী প্ৰতিযোগিতাত (National Archery Championship 2022) শিৱসাগৰৰ চানিয়া গামে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আমগুৰিৰ হালোৱাটিঙৰ বাসিন্দা চানিয়া গাম । চানিয়াৰ সফলতাত আনন্দিত পৰিয়াল লগতে অসমবাসী ।