চাৰি বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল নীল অভি হত্যাকাণ্ডৰ (Abhi Neel murder)। ২০১৮ চনৰ ৮ জুনত ডকমকাত সংঘটিত হৈছিল নীল-অভিৰ নৃশংস হত্যকাণ্ড (Dokmoka mob lynching)। আজিও নগাঁও জিলা ও সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত বিচৰাধীন নীল-অভি হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ । সেউজীয়া কাৰ্বি ভূমিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈ একাংশ উন্মাদৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল গুৱাহাটীৰ দুই চফল ডেকা নিলোৎপল দাস আৰু অভিজিত নাথে । আজিও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত নিলোৎপল, অভিজিতৰ পৰিয়াল

২২ নং ককলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে উপ-নিৰ্বাচন (By election in Koklabari) ৷ চাৰিগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছে ৷

হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত এইবাৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে বিশ্বনাথৰ এগৰাকী মহিলাই ৷ ৪৫ বছৰ বয়সত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত(HSLC Result 2022) উত্তীৰ্ণ হৈ মহিলাগৰাকীয়ে দিলে এক যোগাত্মক বাৰ্তা ৷

আজি অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ (KAAC election 2022 polling)৷ ডিফুৰ চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰত ডিফুৰ বিধায়ক বিদ্যাছিং ইংলেঙে ভোটদান সাব্যস্ত কৰে (vote casts by Bidya Sing Engleng ) ৷ ভোটদানৰ পিছতেই সংবাদমাধ্যমক সাক্ষাৎ কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় - "বিজেপি 26 টা আসনতেই জয়ী হ'ব ৷ ৰাইজৰ সমৰ্থন আৰু বিশ্বাসৰ বাবেই বিজেপিৰ জয় হ'ব ৷"

আজি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ (KAAC election 2022 polling) অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, এইবাৰৰ কাৰ্বি পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ই ভি এমৰ পৰিৱৰ্তে বেলট পেপাৰত ভোটগ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷

দিল্লী, মুম্বাই, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু গুজৰাটত চৰকাৰী পত্ৰ জাৰি কৰি আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ ভাবুকি অল-কায়দাৰ (Suicide attacks in Delhi Mumbai UP and Gujarat)৷ ‘‘যিসকলে আমাৰ নবীক অপমান কৰিবলৈ সাহস কৰে তেওঁলোকক হত্যা কৰিবলৈ আমি আমাৰ শৰীৰ আৰু আমাৰ সন্তানৰ শৰীৰত বিস্ফোৰক বান্ধিম’’ বুলি ভাবুকি প্ৰদান সংগঠনটোৰ ৷

মঙলবাৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হয় ৷ মাজুলীৰ ছাত্ৰ অনুৰাগ বৰাই শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰত দশম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ একেদৰে মাজুলীৰ আন এজন ছাত্ৰ কৰণদ্বীপ বৰাই তিনিটা বিষয়ত ১০০ৰ ভিতৰত ১০০ নম্বৰ লাভ কৰি মাত্ৰ ৪ নম্বৰৰ কাৰণে স্থান লাভৰ পৰা বঞ্চিত হয় ৷ ছাত্ৰ দুজনৰ এই সাফল্যৰ খবৰ ল’বলৈ মঙলবাৰে তেওঁলোকৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় বিধায়ক ভুবন গাম ৷

আজি ঘোষণা হ’ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ (HSLC Exam 2022) ফলাফল ৷ এই পৰীক্ষাত প্ৰথম দহটা স্থানৰ ভিতৰত মুঠ ৫৯১ নম্বৰ লাভ কৰি সপ্তম স্থান দখল কৰিলে T.C. Govt. Girl's H.S. & M.P. School ৰ ছাত্ৰী নিশা শৰ্মাই (Nisha Sarma secure 7th rank in HSLC exam 2022) ৷

বদলা পদ্ম আতাৰ জন্ম মহোৎসৱ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী

মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত (Kamalabari Satra Majuli) বুধবাৰে এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে(Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Daimary) ৷ সেই উদ্দেশ্যে মঙলবাৰেই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকী ৷ মাজুলীত উপস্থিত হৈ ঐতিহাসিক চামগুৰি সত্ৰৰ মুখা শিল্প দৰ্শন কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে(Assembly Speaker visits Samguri Sattar's historic Mukha Shilpa) । মাজুলীৰ মুখা শিল্প প্ৰত্যক্ষ কৰি খুবেই সুখী বুলি উল্লেখ কৰে দৈমাৰীয়ে ।