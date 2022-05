নেপালৰ তাৰা এয়াৰলাইনছৰ ফ্লাইট 9 এনএইটিয়ে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সম্পৰ্ক হেৰুৱাই দেওবাৰে সন্ধানহীন(Nepal aircraft goes missing) হৈ পৰে । বিমানখনত 18 গৰাকী যাত্ৰী থকাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে ৷ ইয়াৰে 4গৰাকী আছিল ভাৰতীয়(Nepal aircraft with four indian passengers goes missing) ৷

মধ্যভোগীৰ জৰিয়তে কাশ্মীৰৰ পৰা ৰাজধানী দিল্লী হৈ অসমত উপস্থিত হৈছিল 26 জনীয়া এটা ৰোহিংগীয়াৰ দল ৷ কিন্তু দলটোৱে শনিবাৰে ধৰা পৰে কাছাৰ আৰক্ষীৰ হাতত(Rohingya people detained in Silchar) ৷ এই 26 গৰাকী নাগৰিকৰ মাজত আছে 8 গৰাকী মহিলা, 6 গৰাকী পুৰুষ আৰু 12 টিকৈ শিশু ৷

ডিফুত আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা এজন অভিযুক্ত পলায়ন কৰা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ৷ এগৰাকী কিশোৰীৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আছিল আটকাধীন লোকজন ৷ শৌচাগাৰৰ ভেণ্টিলেটৰেৰে পলায়ন কৰে ধৃত লোকজনে(Minor raped case accused escape from DMCH) ৷

চুইজাৰলেণ্ডৰ দাভোছত অনুষ্ঠিত বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চত দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী মনসুখ মান্দাৱিয়া আৰু বিল গেটছে বৈঠকত মিলিত হয় (Bill Gates and Mansukh Mandaviya meeting)। বৈঠকত ভাৰতৰ টীকাকৰণ অভিযানক উচ্চ প্ৰশংসা কৰে বিল গেটছে । স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিভিন্ন বিষয়ও তেওঁলোকে আলোচনা কৰে ।

আজি আই পি এল-২০২২ৰ অন্তিম খেল (IPL 2022 Final)। আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোডী ষ্টেডিয়ামত ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব গুজৰাট টাইটানছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছ । ১৪ বছৰৰ পাছত ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা ৰাজস্থান সন্মুখত আন এক সুযোগ । হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ নতুন দলটোৱেও আশা এৰা নাই । পিছে এই ছিজনৰ বিজয়ী কোন হ'ব ? সেই মুহূৰ্তলৈ অপেক্ষা এতিয়া ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ ।

শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ জালত এসময়ৰ প্ৰতাপী শিক্ষা বিষয়া আনোৱাৰ হুছেইন(Former education officer Anwar Hussain arrested in Sivasagar) ৷ অসম নৱ নিৰ্মাণ সেনা নামৰ সংগঠনটোৱে ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত আটক আনোৱাৰ হুছেইন ৷ 18 বছৰ নোহোৱাকৈ একাংশক শিক্ষক পদত নিযুক্তি দিয়াৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ আনোৱাৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে ৷

বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি পদত জ্যেষ্ঠ তথা অভিজ্ঞ কংগ্ৰেছী নেতাক বঞ্চিত কৰি কনিষ্ঠ যুৱকক দায়িত্ব প্ৰদান কৰাত ক্ষোভিত বৰপেটাৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাসকল ৷ যাৰবাবে জিলাখনত কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন পদৰ পৰা সমূহীয়াভাৱে পদত্যাগৰ কৰে 13 গৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই (13 senior Congress leaders resign from Barpeta Congress) ৷

পেৰিছৰ ষ্টেড ডি ফ্ৰান্সত চেম্পিয়নছ লীগৰ ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হয় (Champions League 2022 final)। অতি ৰোমাঞ্চকৰ খেলখনত একমাত্ৰ গলটো কৰিবলৈ সক্ষম হয় ব্ৰাজিলিয়ান উইঙ্গাৰ ভিনিচিয়াছ জুনিয়ৰে । ৰিয়েল মাদ্ৰিদে চতুৰ্দশ ইউৰোপীয় খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন তথা অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে চীনৰ পৰা কোনো পি পি ই কিট ক্ৰয় কৰা নাছিল ৷ এই মন্তব্য স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ । সেই বিশেষ বিমানেৰে অন্য সামগ্ৰীহে অনা হৈছিল বুলি মন্তব্য স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷

এজন অ’লা চালকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাংবাদিক নিকিতা জৈনক অপদস্থ কৰাৰ বিষয়টো টুইট যোগে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লব গোপাল ঝাঁক বাহনখনৰ নম্বৰসহ অৱগত কৰে । অৱশেষত বাহনখনৰ নম্বৰৰ আঁত ধৰি চালকজনৰ মবাইল ফোনৰ অৱস্থিতিৰ সহায়ত বিয়লি লখৰাৰ সমীপত বাহনখন জব্দ কৰাৰ লগতে চালকজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।