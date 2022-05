ৰাষ্ট্ৰপতি কালাৰ সম্মানৰ লগত সংগতি ৰাখি দেওবাৰে অসম আৰক্ষীয়ে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ উলিয়াব এই বাইক ৰেলী(Assam police bike rally on first may) ৷

নতুন শিক্ষানীতিৰ প্ৰয়োগ সন্দৰ্ভত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা (Important guidelines of directorate of higher education) ।

পশু পালকসকলৰ সুবিধাৰ্থে আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ বাবে ত্ৰিপুৰাত মুকলি কৰা হ'ব ৫০ৰো অধিক পশু চিকিৎসালয় (50 veterinary hospitals to be opened in Tripura)।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে পদত্যাগৰ ধাৰা । প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে(MLA Rakibul Hussain) কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব বুলি চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে দলত্যাগ কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনৰ এগৰাকী ঘনিষ্ঠ যুৱ কংগ্ৰেছ নেতাই ।

ডিব্ৰুগড়ৰ জিলাৰ বকুল-জাপিসজীয়া বাইপাছত দেওবাৰে পুৱা সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱক থিতাতে নিহত হয়(One killed in a road accident in Dibrugarh) ।

আগৰতলা ৰে'ল ষ্টেচনত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ কফ চিৰাপৰ বটল (Cough syrup bottles seized at Agartala railway station)।

এইখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম নহয়, এইখন শংকৰদেৱৰ অসম ৷ অসমৰ বাৰেৰহনীয়া সংস্কৃতিক মই উদযাপন কৰোঁ (Jignesh Mevani says about Sankardev) ৷

ৰাজ্যত শিপা মেলিছে জেহাদী সংগঠনে (Jihadi in Assam)৷ ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে জেহাদীৰ তিনিটা গোট ৷ আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই কথা ৷

শেহতীয়াভাৱে আলফা স্বাধীনত ন ন যুৱকৰ যোগদানে গৃহ বিভাগক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে । শনিবাৰে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান হীৰেন নাথে(ADGP of Special Branch Hiren Nath) এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ২০১৭ চনৰ পৰা ১০১৯লৈ আলফাত যোগদান কৰা যুৱক-যুৱতীৰো তথ্য দাঙি ধৰিলে অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ৷

গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা দলিত নেতা জিগনেশ মেৱানিক অসম আৰক্ষীয়ে আক্ৰোশমুলকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগে সচেতন জনৰ মনত অসম আৰক্ষীৰ দৰে এটা সংস্থাৰ বিশ্বাস যোগ্যতাৰ প্ৰতি প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে (controversy over Jignesh Mevani's arrest) । শেহতীয়া সময়চোৱাত যেন অধিক লক্ষনীয় হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষীৰ বাধাহীন দৌৰাত্ম । পঢ়ক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷