কংগ্ৰেছৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা শৰৎ বৰকটকীৰ মন্তব্য, কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত হোৱা দুৰ্নীতি আৰু লবীয়ে দলটোক ভাঙি পেলাইছে ৷ এতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে মানুহৰ মাজলৈ যাব লাগিব (Senior congress leader on reforms in the party)। ৰাজীৱ ভৱনত বহি বক্তৃতা দি থাকিলে কংগ্ৰেছ দল শক্তিশালী নহয় বুলিও মন্তব্য কৰে তেওঁ ৷

অসম আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ অব্যাহত আছে । এইবাৰ কাছাৰৰ সোনাই আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আওলিয়া টিলাত সংঘটিত এনকাউণ্টাৰত আহত এটা ডকাইত (One robber injured in police firing at Cachar)। শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন আহত ডকাইতটো ।

পুনৰ ভূলুণ্ঠিত হ’ল মানৱতা । সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনাই কঁপাইছে নগাঁও । অবৈধ মাতৃত্বৰ কলংক মচিবলৈ ধিঙৰ কমলসূতি চৰত জন্মদাত্ৰীয়ে নিমখ খুৱাই হত্যা কৰিলে সদ্যোজাত সন্তানক (Mother killed newborn baby girl) ৷

দিছপুৰ লাষ্টগেটত জ্যোতিষী নীল মাধৱ শইকীয়াৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ পম্পী ঘোষ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ । যুৱতী গৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি প্ৰেমিকৰূপী জ্যোতিষী নীল মাধৱেই পম্পী ঘোষক হত্যা কৰিছে (Astrologer allegedly killed girl in Guwahati) ।

হৰ্ষ ধ্বনিৰে মুখৰিত কাৰ্বি আংলঙত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শান্তি, ঐক্য আৰু বিকাশৰ ৰেলী ৷ ‘‘ভাজপাৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ য’তেই থাকিব ত'তেই সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিশ্বাস’’ থকাৰ আশ্বাস প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ (PM Modi on double engine government) ৷

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কৃষি গ্ৰন্থাগাৰিক আৰু ব্যৱহাৰিক গোষ্ঠীৰ দ্বিতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন(2nd International Conference of Agricultural Librarians and users community) । অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে উদ্ধোধন কৰে সন্মিলনখন ৷ দেশ বিদেশৰ শতাধিক প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ কৰে উক্ত সন্মিলনত ৷

ডিব্ৰুগড় আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ সভাৰ বাবে বাছ-ছুমুকে ধৰি ৮,১৫০ খন যাত্রীবাহী বাহন অধিগ্ৰহণ চৰকাৰৰ (Expenditure on traveling to Modi's meeting)। মঙলবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈকে তিনিদিন ধৰি বাছৰ অভাৱত পণবন্দী সাধাৰণ যাত্রীসকল ।

৭০% সমাপ্ত হৈছে চেলা পাছৰ মাজেদি সুৰংগৰ নিৰ্মাণৰ কাম ৷ নেপথ্যত আছে এগৰাকী মহিলা অভিযন্ত্ৰা নিকিতা চৌধুৰী ৷ জানো আহক কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ এই সুৰংগ (Importance of Sela tunnel) ৷

'' ব’হাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় ব’হাগ এটি মাহ; অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা গণ জীৱনৰ ই সাহ ।'' ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ এই কালজয়ী গীতৰ কলি আওৰাই ডিব্ৰুগড় খনিকৰত অনুষ্ঠিত জনসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ।

অভিনেতা সুদীপে বিগত সপ্তাহত এটা চলচ্চিত্ৰ উন্মোচন অনুষ্ঠানত কৈছিল, "হিন্দী এতিয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা নহয়" ৷ তাকে লৈ অভিনেতা অজয় দেৱগণে টুইটাৰত নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত দুয়ো তাৰকাৰে মাজত আৰম্ভ হৈছে এখন শীতল যুদ্ধ (Ajay Devgn Kichcha Sudeep engage in twitter debate over hindi language) ৷