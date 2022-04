শুকুৰবাৰে পুৱা ৭.৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া (GMC election 2022 voting start) । পুৱাৰে পৰা ভোটদান কেন্দ্ৰত ভোটাৰসকলে ভিৰ কৰা দেখা গৈছে । ৭৫৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত ৫৭ টা ৱাৰ্ডত ভোটদান অনুষ্ঠিত হৈছে ।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন(GMC election 2022)ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত আহি পৰিছে বাধা ৷ কিয়নো গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 1নং ৱাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বিকল হৈ পৰিছে ইভিএম মেচিন (EVM machine failure in GMC voting) ৷

‘‘উচ্চশিক্ষিত হৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ নহাসকল দায়িত্বশীল নাগৰিক নহয় ৷ তেওঁলোক প্ৰকৃততে দেশদ্ৰোহীহে’’ । শুকুৰবাৰে পুৱা বাঘৰবৰী এল পি স্কুলত গুৱাহাটী পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে বিশিষ্ট সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্তীয়ে (Dhirendra Nath Chakraborty cast his vote )৷

তেজপুৰত সাহিত্য কাণ্ডাৰী পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱাৰ ৭৬ সংখ্যক স্মৃতিদিৱস পালন(Sahitya Kandari Padmanath Gohain Baruah) ৷ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ব্যক্তিসকলৰ অন্যতম আছিল পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱা । তেখেত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি আছিল ৷

ডিফুত বিভিন্ন দলৰ প্ৰায় ২০৬৫ পৰিয়ালৰ বিজেপিত গণ যোগদান (Many party workers joined in BJP at Diphu) । উক্ত কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ড৹ তুলিৰাম ৰংহাং (KAAC CEM Tuliram Ronghang)৷

মইনবড়ীৰ জয়পুৰ বজাৰত বৃহস্পতিবাৰে নিশা জব্দ অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ চাউল আৰু মটৰ (Illegally Smuggling Rice and peas in Barpeta)। অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীৰ ঘৰৰ পৰা ই-ৰিক্সাৰে বজাৰলৈ লৈ যোৱাৰ সময়ত ৰাইজে জব্দ কৰে ৬ বস্তা চাউল আৰু ২ বস্তা মটৰ । আৰক্ষী আৰু সাংবাদিক উপস্থিতিত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে হাফিজুৰ ৰহমান আৰু আমানুৰ নামৰ দুই ব্যক্তি ৷

জিগনেশৰ জামিন আৱেদন খাৰিজ কৰিলে কোকৰাঝাৰৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে (court rejects Jignesh Mevani's bail petition ) ৷ তিনি দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত জিগনেশ মেৱানী (three days police custody for Jignesh mevani) ৷

তিনিচুকীয়াৰ ফিল'বাৰীত ব্যৱসায়ীক ধনদাবী আলফাৰূপী দুৰ্বৃত্তৰ (Miscreants demand money in the name of ULFA-I) ৷ অক্টোবৰ মাহত দাবী কৰা ধন বিচাৰি ব্যৱসায়ীজনৰ পৰিয়ালক ভাবুকি উক্ত দুৰ্বৃত্তৰ ৷ আতংকত স্থানীয় লোক ৷ আকৌ ঘূৰি আহিব নেকি ভয়ানক দিনবোৰ, তাকে লৈ চিন্তিত ৰাইজ ৷

কেইবাটাও বিষয় সামৰি গঠন কৰা খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ উপ সমিতিসমূহে বৃহস্পতিবাৰে জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দাখিল কৰে প্ৰতিবেদন ( Sub committees summitted report) । জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ, শৈক্ষিক বিকাশ, স্বাস্থ্য, মহিলা সবলীকৰণ, দক্ষতা বৃদ্ধি আদি বিষয়ত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে প্ৰতিবেদন ।

বিদেশত থিতাপি লোৱা অসমীয়াইয়ো উদযাপন কৰিছে বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটি(Rangali bihu celebration) ৷ ইংলেণ্ডৰ বষ্টনত থকা অসমীয়া লোকসকলে হাঁহি-ধেমালিৰে পাৰ কৰিলে বিহুৰ এটি সন্ধিয়া(Rangali bihu celebration in England) ৷ সকলোৱে একেলগ হৈ অনুষ্ঠিত কৰিলে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি ৷