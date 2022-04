১১ আৰু ১২ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী এছ'চিয়েছনৰ সন্মিলন । লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই(Lok Sabha Speaker inaugurates CPA Conference) অসমৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, অতিথি পৰায়ণতাৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ।

অশোকাষ্টমী উপলক্ষে শনিবাৰে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটত সমাগম ঘটে হেজাৰ-হেজাৰ দৰ্শনাৰ্থী (Devotees gather on the banks of Brahmaputra of Silghat) ৰ ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পবিত্ৰ স্নান কৰাৰ উদ্দেশ্য শিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ভীৰ কৰেহি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ।

70 শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি কৰাৰ যুক্তি গ্ৰহণযোগ্য নহয় । ক'ৰবাত কোনোৱে ভাড়া বেছিকৈ লোৱাৰ অভিযোগ পৰিবহণ বিভাগক দিলেই বাতিল হ'ব বাহনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ । পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ দাম সদায় একে নাথাকে । এতিয়া কিছু বৃদ্ধি পাইছে যদিও পাছত কমি যাব । মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ভাড়া বৃদ্ধি নহয় (Chandra Mohan Patowary on bus fare hike) । এই মন্তব্য পৰিবহন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ৷

বন বিভাগৰ অজ্ঞাতে দপদপনি চলিছে বন মাফিয়াৰ ৷ তেনে মাফিয়াক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বিভাগটোৱে(Operation of forest department against forest mafia) ৷ তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰত বন বিভাগে শেহতীয়াকৈ জব্দ কৰিছে এখন চোৰাং কাঠ পৰিবাহী ট্ৰাক(Truck seized with illegal woods in Kakopathar) ৷

গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত এআইইউডিএফ-ৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আৰু কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা (AIUDF organize a press meet in Guwahati) ই অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছক তুলা-ধূনা দিয়ে ৷ ৰমজানৰ পাচত ৰাজ্যজুৰি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে হ'ব প্ৰতিবাদ ।

লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল অমৰদীপ সিং ঔজলা হ'ব পৰৱৰ্তী ১৫ চিনাৰ কৰ্পছৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং (ADS Aujla will be next Chinar corps commander) । ইয়াৰ পূৰ্বে চিনাৰ কৰ্পছ কমাণ্ডাৰৰ দায়িত্বত আছিল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল দেৱেন্দ্ৰ প্ৰতাপ পাণ্ডে । লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ঔজলাই মে’ মাহৰ ভিতৰত ১৫ কৰ্পছৰ কমাণ্ডাৰৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে ।

জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সন্ত্ৰাসবাদী বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতে অনন্তনাগ জিলাৰ চিৰহামা অঞ্চলত নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত গুলীয়াগুলি (Firefight between militants and security forces in Anantnag) সংঘটিত হৈছে । কেইবাটাও স্থানত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে ।

পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা (Om Birla arrives Guwahati)। লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে শনিবাৰে অসম বিধানসভাত উদ্বোধন কৰিব কমনৱেল্থ পাৰ্লিয়েমেন্টেৰী এছ'চিয়েছনৰ সন্মিলন । যি সন্মিলনত বিশ্বৰ ৪০ খন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

আৰ আৰ আৰ ছবিখন সফল হোৱাৰ মুম্বাইত অনুষ্ঠিত পাৰ্টীত উপস্থিত আছিল ৰাখী সাৱন্ত (RRR success party) ৷ ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ৰাম চৰণ আৰু জুনিয়ৰ এন টি আৰক লগ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিল ৰাখী ৷