ধলপুৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত(Encounter at Dhalpur) ৷ পশুধনৰ চোৰাং ব্যৱসায়ত জড়িত সৰবৰাহকাৰীক উদ্দেশ্যি এইবাৰ চলিল ধলপুৰ আৰক্ষীৰ গুলী ৷ এই ঘটনাত দুজনকৈ সৰবৰাহকাৰীৰ ভৰিত গুলী লাগি আহত(Cattle smuggler injured at police Encounter) হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ বিপৰীতে তিনি সৰবৰাহকাৰীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

উজনি-নামনি সৰ্বত্ৰে উঠিছে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ ৷ এই প্ৰতিবাদ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৷ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত বিগত 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন(AASU protest against Price hike) ৷ এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ সকলোবোৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৷

ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা সুৰজ গগৈয়ে বুধবাৰে নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে (Police encounter victim died)। যোৱা ৪ মাৰ্চত আলফাৰ লিংকমেনৰ সন্দেহত আটক কৰা শিৱসাগৰ বেতবাৰীৰ সুৰজ গগৈক এনকাউন্টাৰ কৰিছিল সোণাৰি আৰক্ষীয়ে (Police shot suspected ulfa i linkman)।

বুধবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ(AASU protest against Price hike) ৷ এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে উত্তম লখিমপুৰ, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, জোনাই, গোলাঘাট আৰু হোজাইৰ কাকী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ আছুৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ৷

ভৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে নৈ পৰীয়া ৷ কিয়নো গৰাখহনীয়াৰ কবলত এতিয়া ৰাজ্যৰ কেইবাটাও অঞ্চল ৷ ইফালে বাৰিষাৰ পূৰ্বেই বিশ্বনাথৰ চতিয়াৰ দক্ষিণাঞ্চলত এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে (Brahmaputra river erosion at Sootea)। ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে চতিয়াৰ দক্ষিণাঞ্চলবাসী ৷

তিনিচুকীয়াত সংঘটিত হয় এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire breaks out in Tinsukia) । এই অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় এটা কপাহৰ গুদাম । তিনিচুকীয়া ন-পুখুৰী নিউ ডেভলপমেণ্টৰ জ্যোতি নগৰস্থিত এটা কপাহৰ গুদামত বুধবাৰে বিয়লিৰ ভাগত সংঘটিত হয় এই অঘটন (Fire incident in Tinsukia) ৷

ধেমাজিত এজন সন্দেহযুক্ত নাগৰিক আটক (Suspected person in Dhemaji) ৷ আৰক্ষীৰ সোধ পোচত কোনো তথ্য ভালদৰে দিব পৰা নাই লোকজনে ৷

চলচ্চিত্ৰ আৰু দূৰদৰ্শনৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলৰ বাবে সুখবৰ । ত্ৰিপুৰাত স্থাপন হ'ব সত্যজিৎ ৰায় চলচ্চিত্ৰ আৰু দূৰদৰ্শন প্ৰতিষ্ঠান । কলকাতাৰ SRFTIৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে পৰিদৰ্শন কৰিছে আগৰতলাৰ নজৰুল কলাক্ষেত্ৰ (Delegation of SRFTI visit Agartala)। মুখ্যমন্ত্ৰীকো সাক্ষাৎ প্ৰতিনিধি দলটোৰ ।

পশু-পক্ষীয়েও বুজে মৰম-আদৰ, পশু-পক্ষীয়েও গঢ়িব জানে সম্পৰ্ক ৷ এটি 11 বছৰীয়া কণমানি আৰু এটা কুকুৰাৰ আচৰিত যেন লগা সম্পৰ্কই প্ৰমাণ কৰিলে কিদৰে মানুহ আৰু পশু-পক্ষীৰ মাজত গঢ় লৈ উঠিব পাৰে নীবিড় সম্পৰ্ক (Friendship between a rooster and a teenager) ৷ মিধুন নামৰ এটি কণমানিৰে কুট্টাপ্পন নামৰ এটা মতা কুকুৰাৰ আছে এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক ৷

অভিনয় বা নৃত্য নহয়, এইবাৰ গায়িকাৰ ৰূপত অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়া (Actress Barasha Rani as singer) ৷ বুধবাৰে জনপ্রিয় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াই মহানগৰীৰ নিউ গুৱাহাটীত স্থাপন কৰা ৰামধেনু নামৰ পাট কাপোৰৰ এখন নতুন বিপনী আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি ৰাজ্যবাসীলৈ জনালে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা ।