মুম্বাইৰ কৰ্ডেলিয়া ক্ৰুজ জাহাজ পাৰ্টীৰ ড্ৰাগছৰ গোচৰ(Drugs party in Cordelia Cruise ship) ৰ প্ৰধান সাক্ষী প্ৰভাকৰ চেইলৰ শুকুৰবাৰে নিশা মৃত্যু ৷ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু ঘটে প্ৰভাকৰৰ(Prabhakar Sail dies of heart attack) ।

যোৱা ২২ মাৰ্চৰ পৰা ১০ বাৰকৈ বৃদ্ধি পালে ইন্ধনৰ মূল্য । শনিবাৰে পুনৰ ৮০ পইচাকৈ বাঢ়িল পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য (Petrol diesel prices hiked by 80 paise) ৷ জেট ইন্ধনৰ মূল্যও ২ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত এভিয়েচন টাৰ্বাইন ইন্ধনৰ মূল্য প্ৰতি কিল’লিটাৰত ২,২৫৮.৫৪ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

বিগত কেইবামাহ ধৰি উচ্ছেদ অভিযানৰ নামত প্ৰশাসন আৰু বেদখলকাৰীৰ মাজত বাক-বিতণ্ডা আৰু সংঘৰ্ষ সৃষ্টি হোৱাj বাতৰিয়ে শিৰোনামা দখল কৰি থকাৰ সময়তে বিশ্বনাথত দেখা গ’ল এক বিপৰীত দৃশ্য ৷

অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পোৱা নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল ৰাজ্য (KMSS and SMSS protest in Assam) ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰক শীঘ্ৰে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ৷ অন্যথা তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ ৷ ৰাজ্য চৰকাৰ তথা গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেড (Guwahati Smart City Limited) ৰ চৰম অৱহেলা আৰু দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ বাবে মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন কৰা ৱাটাৰ এটিএম (Water ATM in Guwahati) সম্প্ৰতি বগাহাতীত পৰিণত হৈছে ৷

গোৱালপাৰাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হ’ল তিনিটা দুধৰ্ষ অপৰাধী(Encounter at Goalpara) ৷ হত্যা-অপহৰণৰ বহু অভিযোগ থকা অপৰাধী তিনিটাৰ সৈতে শুকুৰবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ হোৱা সংঘৰ্ষৰ পিছতে নিহত হয় অপৰাধী তিনিটা ৷

যান-বাহনৰ পৰা ১৭ কোটিতকৈ অধিক ধনৰ ৰাজহ সংগ্ৰহেৰে অভিলেখ কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ (Tax collection in Karbi Anglong) ৷ এই তথ্য সদৰী কৰিছে জিলা পৰিবহণ বিষয়া বিক্ৰমাদিত্য গগৈয়ে ৷

হোজাইৰ লংকা আৰু কাকী আঞ্চলিক বন বিভাগে শনিবাৰে পুৱা এক গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই চলচলিৰ নতুন ব্ল’কৰ পৰা সক্ৰিয় অৱস্থাত থকা এটা অবৈধ কাঠফলা মিল জব্দ কৰে(Illegal Saw mill seized at Hojai) ৷ বন বিভাগে অভিযানৰ সময়ত কেইবা লক্ষাধিক মূল্যৰ কাঠৰ কুণ্ডাও জব্দ কৰে(Illegal timber seized at Hojai) ।

বজাৰ লাগিছে জুই, যোগান বিভাগ আছে শুই ৷ এই শ্ল’গানেৰে শুকুৰবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই(AASU protest against price hike) ৷ সন্থাৰ বিভিন্ন জিলাত থকা শাখা সমিতিসমূহে চৰকাৰক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ৷ অন্যথা তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে ৷

ডিব্ৰুগড়ত গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰী (Minor girl shoots self in Dibrugarh)৷