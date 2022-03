ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসন দখলৰ বাবে ব্যাপক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে শাসক-বিৰোধীয়ে (Rajya Sabha Election 2022) ৷ ৰাজ্যসভাৰ এখন আসনৰ বাবে শুকুৰবাৰে বিজেপি দলে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ৰিপুণ বৰাক ৷

উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত শুকুৰবাৰে উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Visits Doul Govinda temple) ৷ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ দৌল উৎসৱত উপস্থিত হৈ অভিভূত হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৷

চৌদিশে দৌল উৎসৱৰ আনন্দ অব্যাহত থকাৰ মাজতে কমলপুৰৰ বৰডেকপাৰত অঘটন(Mishap During Holi In Kamalpur) । নৈত গা ধুবলৈ গৈ মৃত্যুক সাৱতিলে দুজন যুৱকে(Youths died while bathing after playing holi in Puthimari river) ৷ শুকুৰবাৰে ফাকু খেলি পুঠিমাৰী নৈত গাঁ ধুবলৈ গৈছিল চাৰিজনীয়া যুৱকৰ এটা দল ৷

পল্টন বজাৰত গুণ্ডাগিৰি কৰা আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল ফকৰুদ্দিন আহমেদক নিলম্বন ৷ তাৎক্ষনিকভাৱে বলৱৎ হোৱাকৈ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে জাৰি কৰিলে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশনা (Constable suspended after beating man in public place)৷

ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ দুখন আসনৰ বাবে ৩১ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব নিৰ্বাচন(Rajya Sabha Election 2022) । ৰাজ্যসভাৰ এখন আসনৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ’ব পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা (BJP names Pabitra Margherita for one Rajya Sabha seat) । এই পৰ্যন্ত দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰা নাই নিজা অথবা মিত্ৰদল ইউ পি পি এলৰ কোনো প্ৰাৰ্থীৰ নাম ।

কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত বদৰপুৰ আৰক্ষীয়ে জ্বলালে কেইবা লাখ টকাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰি (Police burned large quantity of illegal Burmese supari) ৷ কিছুদিন পূৰ্বে দৰপুৰ আৰক্ষীয়ে মহাকাল গুদামৰ পৰা জব্দ কৰিছিল এই বাৰ্মিজ চুপাৰিখিনি ৷

বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৃহ সমষ্টিত উপস্থিত হ’ল বিধায়ক ভুৱন গাম ৷ সমষ্টিত উপস্থিত হৈয়েই চলি থকা উন্নয়নমূলক কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল’লে বিধায়কগৰাকীয়ে(Bhuban Gam in Majuli) ৷

বিকি কৌশলৰ সৈতে প্ৰথম হোলী উদযাপন কেটৰিণা কাইফৰ ৷ নতুন পৰিয়ালৰে সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰি অনুৰাগীসকলক জনালে হোলীৰ শুভেচ্ছা ( Katrinas first holi with in laws)।

চৌপাশে হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে উঠিছে কান্দোনৰ ৰোল ৷ মুম্বাইত ঘটিল এক শোকাৱহ ঘটনা ৷ চিত্ৰ নিৰ্মাতা তথা নিৰ্দেশক গিৰিশ মালিকৰ পুত্ৰৰ মৃত্যু ৷ এটা অট্টালিকাৰ পঞ্চম মহলাৰ পৰা পৰি মৃত্যু ঘটে (Filmmaker Girish Malik latest updates) 17 বছৰীয়া কিশোৰগৰাকীৰ ৷

বিদেশত হোলী উদযাপন বলীউডৰ অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ ৷ স্বামী নিক জোনাছৰ পৰিয়ালৰে সৈতে হোলী খেলিলে প্ৰিয়ংকাই (Priyanka celebrating holi with family) ৷ নিজৰ ইন্ষ্টগ্ৰামত হোলী উদযাপনৰ কিছু মূহুৰ্ত অনুৰাগীৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলে অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে ৷