ডিব্ৰুগড় পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ ৪ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ২৩ নম্বৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান সাব্যস্ত কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে (Minister Sarbananda Sonowal casts vote at Dibrugarh) ।

বোকাখাতৰ বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই দেওবাৰে পুৱা সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ (MLA Atul Bora Casts Vote) ৷ বোকাখাতৰ ৯ নং ৱাৰ্ডৰ খ্ৰীষ্টজ্যোতি বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

আজি পুৱা ৮ বজাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ মুঠ ৮০ টা ৱাৰ্ডত আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচন (Assam Municipal Election 2022) ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে টীয়কৰ ১০ টা ৱাৰ্ডৰ ২৯ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ'ব EVM ত ।

অব্যাহত আছে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন (Assam Municipal Election 2022) ৷ শিৱসাগৰৰ ১০ নং ৱাৰ্ডৰ ফুকন নগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱাৰ ভাগত বিকল হয় ইভিএম মেচিন (EVM machine failed at Ward no 10 in Sivasagar) ৷ বিকল্প ইভিএমত ইতিমধ্যে কৰা হৈছে ভোটগ্ৰহণ ৷

সপৰিয়ালে দেওবাৰে পুৱা চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণৰ ৬ নং ৱাৰ্ডৰ নেহৰু হিন্দী বিদ্যালয়ত নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ উপস্থিত হয় ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মহন (Minister Jorgen mohan arrive at Moran to cast vote) ৷

ৰঙিয়াৰ ৬ নং ৱাৰ্ডৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী সুৰজিত পালৰ কাৰ্যালয়ত শনিবাৰে নিশা শাসকীয় দলৰ সমৰ্থকে আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (Pre-poll violence in Assam) । বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কাৰ্যালয় লণ্ড-ভণ্ড কৰি তেওঁক দাবী ধমকি দিয়াৰ লগতে মহিলাৰ ওপৰতো আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।

দেওবাৰে 8 বজাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচন (Assam Municipal Election 2022) ৷ নিৰ্বাচনী বিধি অনুসৰি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল সকলো প্ৰকাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । কিন্তু শনিবাৰে বিয়লি বোকাখাতত নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (Violating election rules at Bokakhat) ৷

ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত অব্যাহত আছে সংঘৰ্ষ (Russia Ukraine war) । অৱশ্যে দেশখনত আৱদ্ধ বিদেশী নাগৰিকক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাছিয়াই সাময়িক যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে অপাৰেশ্যন গংগাৰ আন এখন বিশেষ বিমান দিল্লীত উপস্থিত হয় । বিমানখনত আছে ১৮৩ গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক ।

পুনৰ আইনী মেৰপেচত সোমাই পৰিল ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা ৷ বিগত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৰুখুটিত চলা উচ্ছেদক "প্ৰতিশোধ" বুলি মন্তব্য কৰিছিল । এই মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে কামৰূপ মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশে (Case against CM Himanta Biswa Sarma) ।

শনিবাৰে শ্বাহিদ কাপুৰে নিজৰ ইন্ষ্টাগ্ৰামত নিজৰ পুত্ৰ সন্তানৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলে এখন বিশেষ ছবি (Shahid kapoor latest post) ৷ ফটোখন দেখি শ্বাহিদৰ অনুৰাগী সকলেও প্ৰকাশ কৰিলে মন্তব্য ৷