উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ষষ্ঠ পৰ্যায় (UP Assembly Election 2022) ৰ ভোটদান বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ৷ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে পুৱা প্ৰায় 7 বজাতে ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত (CM Yogi Adityanath casts his vote) কৰে । ৰাজ্যখনত পুৱা 11 বজালৈ সম্পূৰ্ণ হৈছে 21.79% ভোটদান ৷

এবাৰ হাৰি গাত নালাগিল, সেয়ে আকৌ হাৰিবলৈ মাজুলীলৈ আহিছে এজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী ৷ বুধবাৰে মাজুলীৰ এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰে জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই (Pijush Hazarika campaign for Bhuban Gam) ৷

আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা সদস্যজন(ULFA I Cadre Surrender) তিনিচুকীয়াৰ হাতীগড় গাঁৱৰ ধুনী অসম বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ আত্মসমৰ্পণৰ সময়ত আলফা সদস্যজনে এটা AK47 আৰু এটা হেণ্ড গ্ৰেণেড আৰক্ষীক জমা দিয়ে ৷

বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব ঐতিহাসিক কন্দলী বাদুলি খোৰোং মেলা (Baduli Khurung mela 2022) ৷ নানা আখ্যান আৰু জনশ্ৰুতিৰে সাঙোৰ খাই থকা এই মেলা উৎসৱলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ আগমন হয় । ইতিহাস বিজড়িত কন্দলী অঞ্চলৰ এটি শিলাময় পাহাৰৰ বুকুতেই লুকাই আছে বাদুলি খোৰোং নামৰ এই বিস্ময়কৰ গুহাটো ।

উত্তৰ প্ৰদেশত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ৷ ৰাজ্যখনৰ ১০ খন জিলাৰ ৫৭ টা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ (Polling begins in 57 constituencies for sixth phase of UP polls) । পুৱা 9 বজালৈ 8.69 শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন ৷

পৌৰসভা দখলৰ লক্ষ্যৰে নগাঁৱত প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত কৰি তুলিছে বিজেপি দলে (BJP election campaign in Nagaon) ৷ ইতিমধ্যে নগাঁও পৌৰসভাৰ 26 খন আসনৰ ভিতৰত 3 খনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় লাভ কৰিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে ৷

কামাখ্যাস্থিত কোচ মেইন্টেনেন্স ডিপোত ৰে’লৱেৰ প্ৰথমটো স্মার্ট অট'মেটিক কোচ ৱাশ্বিং প্লান্ট মুকলি (NFR inaugurates automatic coach washing plant in Guwahati) । এই প্লান্টে প্ৰতিটো ডবা পৰিস্কাৰকৰণৰ বাবদ ১৪৪০ লিটাৰ পানী ৰাহি কৰিব । প্ৰতিদিনে পৰিষ্কাৰ কৰিব ৩০০ ৰ পৰা ৩৫০ টা ডবা । শিলিগুড়ি, নিউ জলপাইগুৰি, ডিব্ৰুগড়, কাটিহাৰ, শিলচৰ, নাহৰলগুণ, আলিপুৰদুৱাৰ আৰু আগৰতলা ষ্টেচনতো হ'ব এই ব্যৱস্থা ।

অপাৰেচন গঙ্গাৰ অধীনত অব্যাহত ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা । ইজনৰ পাছত সিজনকৈ ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ অসমৰ শিক্ষাৰ্থীও উভতি আহিছে স্ব-ভূমিলৈ । পুনৰ ইষ্টানবুলৰ পৰা দিল্লী পালেহি অসমৰ চাৰিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী (Four more students from Assam arrive in India from Ukraine) ।

প্ৰতি বছৰে 3 মাৰ্চত শ্ৰৱণ শক্তি হ্ৰাস আৰু বধিৰতা কেনেদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি আৰু কেনেদৰে ইয়াৰ যত্ন লোৱা উচিত, সেই বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ বিশ্ব শ্ৰৱণ দিৱস পালন কৰা হয় । এইবেলি এই দিনটোৰ বিষয়বস্তু হৈছে "জীৱনৰ বাবে শুনিবলৈ, যত্নেৰে শুনিবলৈ" ।

মুকলি হ’ল ৰাধে শ্যামৰ দ্বিতীয়টো ট্ৰেইলাৰ (Radhe Shyam Trailer) ৷ ট্ৰেইলাৰটোত এক অনন্য ৰূপত দেখা পোৱা গ’ল প্ৰভাসক ৷ অভিনেতাদ্বয় ক্ৰমে প্ৰভাস আৰু পূজাক এইখন প্ৰেম আধাৰিত ছবিৰে একেলগে ৰূপালী পৰ্দাত দেখিবলৈ পোৱা যাব ( Prabhas Pooja movie Radhe Shyam ) ৷ ৰাধা কৃষ্ণ কুমাৰৰ এই চিনেমাখনে 11 মাৰ্চত মুক্তি লাভ কৰিব (Radhe Shyam release date) ৷