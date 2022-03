সোমবাৰৰ পৰা দেশজুৰি হিন্দুধৰ্মী লোকসকলে উদযাপন কৰিছে মহা শিৱৰাত্ৰি ৷ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলতো আৰম্ভ হৈছে শিৱৰাত্ৰি মহোৎসৱ । আগমন ঘটিছে লাখ লাখ ভক্তৰ (Shivaratri Mahotsav celebrated in Sivasagar Sivadol) ৷

ৰূপহীহাটৰ শিঙিমাৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । শিঙিমাৰীত ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰে কেইবাজানো লোকক (People attacked by Drug addicts at Rupahihat) ।

মঙলবাৰৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ল বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য (Commercial LPG cylinder price hike) । প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত ১০৫ টকা বৃদ্ধিৰ লগে লগে দিল্লীত ইয়াৰ মূল্য হ'লগৈ ২,০১২ টকা । ৫ কিল’গ্ৰামৰ প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যও ২৭ টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

ত্ৰিপুৰাত মেট্ৰিক, উচ্চতৰ মাধ্যমিক, মাদ্ৰাছৰ পৰীক্ষা দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে । সোমবাৰে টাৰ্ম-১ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হয় (TBSE Term 1 exam results announced) । ১৮ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব টাৰ্ম-২ ৰ পৰীক্ষা ।

মৰিগাঁৱত অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হ’ল এজন অপৰাধী (Police encounter in Morigaon) ৷ গুলীবিদ্ধ অপৰাধীৰ নাম আব্দুল চামাদ ৷

ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ (Russia Ukraine war) ৰ মাজতে ৰোমানিয়ান প্ৰধানমন্ত্ৰী নিকোলাই আয়নেল Ciucă ৰ সৈতে বাৰ্তালাপ (PM Modi Speaks to Romania Prime Minister) কৰে ৷ মোডীয়ে ৰোমানিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি (PM Modi thanks Romania PM) পৰৱৰ্তী কেইদিনমানৰ ভিতৰত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক স্থানান্তৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ তদাৰক কৰিবলৈ অসামৰিক বিমান পৰিবহন মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াক বিশেষ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ’ব বুলি Ciucă ক অৱগত কৰে ৷

শিৱসাগৰত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে শিৱৰাত্ৰী মহোৎসৱ (Shivaratri Mahotsav begins in Sivasagar) ৷ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন ৷

অইলৰ লাভৰ পৰিমাণ ১৫২ শতাংশলৈ বৃদ্ধি ৷ দেশৰ ভিতৰতে অসমত স্থাপন হ’ব হাইড্ৰ'জেন উৎপাদন প্ৰকল্প (Hydrogen production project to be held in Assam) ৷ এক সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰি কৰে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক তথা অধ্যক্ষ সুশীল চন্দ্ৰ মিশ্ৰই ৷

ভাৰতীয় সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডৰৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰ প্ৰথমটো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণসূচী সমাপ্ত কৰে লেফ্টেনেন্ট জেনেৰেল ৰানা প্ৰতাপ কলিতাই ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামেং চেক্টৰস্থিত সেনা বাহিনীৰ ঘাটিও পৰিদৰ্শন কৰে কামাণ্ডৰগৰাকীয়ে (Rana Pratap Kalita visited Indian army camp)।

সোমবাৰে জল জীৱন মিছন আঁচনি আৰু স্বচ্ছ ভাৰত মিছন-গ্ৰামীণৰ অগ্ৰগতিৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই বৈঠকত জল জীৱন মিছন আঁচনি আৰু স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণৰ কাম-কাজ (jal jeevan mission implementation in Assam ) লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জল শক্তি মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং চেখাৱতে ।