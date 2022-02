উত্তৰাখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃ পৰিচয় সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতেই দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দেশজুৰি সমালোচনা কৰাৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ ৷ ইয়াৰ পাছতেই আজি মণিপুৰত একেলগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দুয়োজন নেতাই ৷

মাজুলীৰ উপ-নিৰ্বাচনত(Majuli by Election 2022) বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হোৱাৰ পাছত এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ’ব লৈ তাকে লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ভিতৰে বাহিৰে চলিছে চৰ্চা ৷ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ শেহতীয়া কেতবোৰ ঘটনাক্ৰমলৈ মন কৰিলে দেখা যায় যে দলৰ প্ৰায়বিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে সভাপতিৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েহে ৰাজহুৱা কৰে ৷ গতিকে নিশ্চিতভাবে প্ৰাৰ্থী সেইজনহে হ’ব যিজনক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিব ।

বৰপেটাৰোডত বন বিভাগ আৰু ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম কন্ট্ৰ'ল ব'ৰ্ডে শনিবাৰে বনৰৌসহ আটক কৰা চোৰাং চিকাৰী দুটাক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ অন্তৰ্গত বৰভিঠা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত বৰভিঠা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আমছুৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশন(3rd Annual Session of AAMSU)ৰ দেওবাৰে লাইখুটা স্থাপন কৰা হয় ।

ডিব্ৰুগড় পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত নামিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা (Minister Bimal Bora campaigned for Dibrugarh municipal elections 2022) ৷ চহৰখনৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৱাৰ্ডত শনিবাৰে নিশা বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

কাৰ্বি আংলঙত বিজেপি আৰু এপিএইচএলচি দলৰ মাজত সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে (BJP and APHLC clash in Karbi Anglong)। এইবাৰ এপিএইচএলচি দলৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হ'ল মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং । দলটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ।

মহানগৰীৰ আপাৰ হেঙৰাবাৰী দেউশাল পথৰ সমীপৱৰ্তী বৰবাৰী পাহাৰত দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত বনজুইক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ (Fire breaks out near Upper Hengrabari deosal) । জানিব পৰা মতে, পুৱা প্ৰায় ১০ মান বজাত পাহাৰৰ মাটি কাটি কোনো লোকে হাবি-জংঘল চাফ কৰি জ্বলাই দিয়াৰ ফলত বৰবাৰী পাহাৰত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় (Fire in forest) ।

কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল (Assam CM pressmeet regarding cabinet decision)। ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যত আলাবৈ যুদ্ধৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া যুদ্ধ স্মাৰক আৰু লাচিত বৰফুকনৰ নতুনকৈ সজাই তুলিব খোজা সমাধি ক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে (President Ram Nath Kovind to visit Assam on three day)। কাজিৰঙাত কৰিব জীপ চাফাৰী । মঙলদৈৰ স্কীল বিশ্ববিদ্যালয়খন এডিবিৰ অৰ্থ সাহাৰ্যৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ১০১৬ কোটি টকাৰ অনুমোদন । ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিমান সংখ্যক গ্ৰুপ-এ আৰু গ্ৰুপ-বিৰ পদ আছে সকলোবোৰ পদৰ বাবে এ পি এছ চিয়ে নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব ।

মাজুলীৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যত বলিছে এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ (Majuli by election 2022) ৷ তাৰ মাজতে AJP ৰ কাৰ্যালয়ত দেখা গ’ল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন পেগুক (Rajib Lochan Pegu visited AJP office in Majuli) ৷

নিজকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰবল প্ৰতাপী নেতা বুলি ভবা ৰকিবুল হুছেইনেও নগাঁও পৌৰসভাৰ তিনিটা ৱাৰ্ডত প্ৰাৰ্থী বিচাৰিয়েই নাপালে ৷ উত্তৰ গুৱাহাটী, চতিয়া আৰু লামডিং পৌৰসভা বিজেপি দলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হােৱা ঘটনাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰােধী দল ক্রমান্বয়ে অপ্রাসংগিক হৈ পৰাকে সূচাইছে , এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ (BJP Spokesperson Ranjiv Kumar Sarma on Municipal election) ৷