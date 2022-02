কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী (Ganja supplier injured in Assam police firing)। আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল ত্ৰিপুৰাৰ গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীটোৱে । ইফালে অচিনাক্ত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ৰহস্যজনকভাৱে জ্বলাই দিয়ে গাঞ্জা কঢ়িওৱা ট্ৰাকখন ।

অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ মৰাণসকলৰ জনগোষ্ঠীয় নৃত্য ৰাতি বিহুৰ দৃশ্যাংশ গ্ৰহণৰ বাবে বুধবাৰৰ নিশা কাকপথাৰৰ সৰুমেচাই গাঁৱত উপস্থিত হয় শিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্ত(Papon new project on Assamese Culture) ৷

এই প্ৰথম যাত্ৰাত জামছেদপুৰত টাটা ষ্টীল লিমিটেডৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত 1798 টন টি এম টি বাৰৰ কাৰ্গ' পৰিবহণ কৰা হৈছে । পাণ্ডুত সামগ্ৰীবোৰ আনলোড কৰাৰ পিছত বার্জসমূহ কলকাতা ড’ক ছিষ্টেমত (কে ডি এছ) ডিছচার্জৰ বাবে কয়লা কাগ'ৰ সৈতে ঘূৰি আহিব ।

সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত দীপক কুমাৰ বৰঠাকুৰক উদ্ভাৱন আৰু ৰূপান্তৰ আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত কৰা হৈছিল । তেওঁ অসমত থিয়েটাৰ প্ৰচাৰত অগ্ৰণী আছিল আৰু 'নিউ আৰ্ট প্লেয়াৰছৰ' প্ৰধান প্ৰৱৰ্তক আছিল । দীপক বৰঠাকুৰে দেশৰ শীৰ্ষ আৰ এছ এছ নেতাসকলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল আৰু বিগত বছৰবোৰত সংঘৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত 500 ৰো অধিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰাত সহায় কৰিছিল ।

২০২১ চনৰ ৭ মাৰ্চতে উকলি গৈছে ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় অঞ্চল স্বায়ত্ব শাসিত জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত গাঁও কমিটিৰ কাৰ্যকাল । কিন্তু এতিয়ালৈ চৰকাৰে নিৰ্বাচন (TTAADC Village Committees general election) অনুষ্ঠিত নকৰাত ক্ষোভিত টিপ্ৰা দল । নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ৰাজ্যপাললৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ দলটোৰ । অতি শীঘ্ৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যপালৰ হস্তক্ষেপ দাবী ।

বিহপুৰীয়া বিজেপিত অন্তঃকন্দল । স্থানীয় বিধায়ক ড৹ অমিয় কুমাৰ ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে মইমতালিৰ অভিযোগ (BJP Faces Problem with Internal Conflicts at Bihpuria) ।

বুধবাৰে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিলে ডিমাছা নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আর্মীৰ 52 গৰাকী কেডাৰে(DNLA ceasefire program) ৷ বিগত ৫ বছৰ ধৰি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই অহা সশস্ত্ৰ সংগঠনটোৰ এয়া অন্তিমটো অস্ত্ৰ সম্বৰণ কাৰ্যসূচী ৷

মহানগৰীৰ মালিগাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ ৷ বস্তাত হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত মালিগাঁও মিঠা আমতলৰ এটা নলাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো (Dead body packed in bag found in Maligaon) ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ ৷

দীপৰ বিলৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী পশ্চিম বৰাগাঁৱত মহানগৰীৰ সকলো আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ পূৰ্বৰ স্থানত আৱৰ্জনা পেলোৱা কাৰ্য বন্ধ হ’ল যদিও তাৰ পৰিৱৰ্তে দীপৰ বিলৰ সমীপতে থকা বেলৰআলিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে আৱৰ্জনা পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে (Dumping Ground in front of Dipor Bil) ৷ যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পুনৰ প্ৰদূষিত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷

সোৱণশিৰী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পাচতেই পুনৰ অসমৰ বাবে আহিছে অশনি সংকেত ৷ অৰুণাচলত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতে ভয়াৱহ ভাৱে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ ৷ ইয়াৰ মাজতে আগন্তুক ২০২৮-২৯ বৰ্ষৰ ভিতৰত চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু নতুনকৈ ছটা বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প (Arunachal Pradesh will be completed six large hydropower projects by 2028-29 )। চিন্তিত এতিয়া ৰাজ্যৰ সচেতন মহল ৷