পঞ্চমটো পশুখাদ্য কেলেংকাৰী গোচৰত দোষী সাব্যস্ত লালু প্ৰসাদ যাদৱ (Lalu Prasad Yadav has been found guilty in a fifth fodder scam case) ৷ ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীৰ এখন বিশেষ চিবিআই আদালতে প্ৰদান কৰিলে ৰায়দান ৷

ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও জিলাত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান । ইয়াৰ মাজতে নগাঁৱত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ (Police encounter in Nagaon)। গুলীবিদ্ধ হ’ল ড্ৰাগছ মাফিয়া ছাহজাহান আলী ওৰফে চাজু । এই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে বৰ্তমানৰ নগাঁৱৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰাই (APS Dhruba Bora) । জানো আহক কি ক’লে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া গৰাকীয়ে ৷

১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত চলিব পাৰে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ ৷ ফেচবুক পোষ্ট যোগে এই আসংকা ব্যক্ত কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে (Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Russian invasion ) ৷

ৰাজ্যত যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৷ ৰাজ্যত বিগত 24 ঘন্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 198 গৰাকী ইয়াৰ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে 5 জনৰ(Covid active Cases in Assam) ৷

শেহতীয়াকৈ চিপিআই(এম)ৰ কৰ্মীক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীক সমালোচনা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সৰকাৰৰ (Manik Sarkar criticizes Tripura police)। আৰক্ষীয়ে নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ । ঘটনাত জড়িত বিজেপি কৰ্মীক সহায় কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

বিপিএফৰ পৰা সদ্য নিলম্বিত নেতা পহ্লাদ ব্ৰহ্মই দেশৰ সন্মানীয় ব্যক্তি সকলৰ বিষয়ে 'হিজৰা' বুলি কৰা মন্তব্যকলৈ ক্ষুব্ধ হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি (BPF leader Prahlad Brahma's controversial statement) ৷ জিলাই জিলাই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিজেপিয়ে ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

আদালতত প্ৰমাণ দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে । জামিনত মুকলি অভিযুক্ত ৱাজিদ হুছেইন (Maradonas stolen watch case)।

ৰাহুল গান্ধীৰ এটা টুইটক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চা ৷ ৰাজ্যজুৰি বিজেপিৰ যুৱ আৰু মহিলা মৰ্চাই থানাই থানাই দাখিল কৰিলে এজাহাৰ । মানচিত্ৰৰ পৰা উত্তৰ-পূবক বিচ্ছিন্ন কৰাৰ যড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে (FIR against Rahul Gandhi)।

গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কুইন ওজাৰ উপস্থিতিত কামৰূপ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বিশেষ বৈঠক । বৈঠকত চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ বিভিন্ন দিশ পৰ্যালোচনা কৰা হয় (Review meeting of govt schemes)। ৰাজ্য সভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য, জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীকে ধৰি স্থানীয় বিধায়ক শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত ।

শিলচৰ আৰু ডিব্ৰুগড় পৌৰসভা(Dibrugarh Municipality Board)ক পৌৰ নিগমলৈ উন্নীতকৰণ কৰাৰ কথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত অনুমোদিত হৈছিল যদিও ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাক পৌৰ নিগমলৈ উন্নীতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে যাৱতীয় নথিপত্ৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিধি পথালি দিয়া বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।