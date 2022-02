বহু চৰ্চিত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্র একতা সভা নিৰ্বাচনৰ আজি ভোটগ্ৰহণ (Dibrugarh university PGSU election) ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ৰংগমঞ্চত শান্তিপূৰ্ণ ৰূপত চলি আছে ভোটগ্ৰহণ ।

হাবুং নে চৰগুৱা ? চ্যুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীৰ সন্দৰ্ভত কি ক'লে ধেমাজিৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা পেঞ্চনাৰ উমেশ চেতিয়াই (Reaction of prominent literary figure regarding Ahom kingdom)?

মন্দিৰ উচ্ছেদ কৰিবলৈ যোৱা ৰেল আৰক্ষী আৰু ৰেল বিভাগৰ লোকক(Eviction drive by Railway in Mariani) আৱদ্ধ কৰি ৰাখে স্থানীয় ৰাইজে ৷ স্থানীয় লোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি মন্দিৰটোত পূজা কৰি অহাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি আহিছে ৷

এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ উত্তৰাখণ্ডলৈ উৰা মাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Bishwa Sarma flies to Uttarakhand )। ৰাজ্যখনত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লব শৰ্মাই (Himanta to take part in Uttarakhand election campaign)।

উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী দিয়া নিদিয়াক লৈ এতিয়াও সিদ্ধান্তত উপনিত হ’ব পৰা নাই ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি (Raijar dal on by election in Majuli)। দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে এই নিৰ্বাচনত জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন জনম বুলি কৰা মন্তব্য পাছতে মাজুলীত ৰাইজৰ দলৰ ভিতৰচোৱাত উঠিছিল প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ (Akhil Gogoi to support AJP in Majuli) ।

দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ অন্তত আৰম্ভ হ’ল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে জাৱৰৰ পৰা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰা প্ৰকল্পৰ কাম (GMC's project of converting Waste Materials to Electricity) ৷ পাঁচবছৰ পূৰ্বে মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰৰ বৰছলা বিলৰ কাষত স্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰকল্পটো ৷

গুৱাহাটীৰ কালাপাহাৰত সোমবাৰে অনু হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী 60 বছৰীয়া মহিলাক কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নৃশংসভাৱে হত্যা(Murder in Guwahati) কৰি ঘৰৰ সা-সম্পদ লুটি নিয়ে । মহিলাগৰাকী অকলে বাস কৰাৰ সুযোগ লৈ দুৰ্বৃত্তই তেওঁৰ হাত-ভৰি বান্ধি হত্যা কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰে ৷ এই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমিত সিঙে এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি সমগ্ৰ তথ্য সদৰি কৰে ।

গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত চলিল পৌৰ নিগমৰ অভিযান (Municipal corporation raid in Guwahati)। বশিষ্ঠ,উলুবাৰী আদি অঞ্চলত অনুজ্ঞাত্ৰবিহীন বিপনীৰ পৰা ৮৫ হাজাৰ জৰিমনা সংগ্ৰহ । পৌৰ নিগমৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকা বিপনীলৈ পৌৰ নিগমৰ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী ।

পৌৰ নিৰ্বাচনৰ(Assam Municipal Election 2022) দিন ঘোষণাৰ লগে লগে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে তৎপৰতা ৷ শিৱসাগৰৰ পাঁচটা পৌৰ নিকায় দখলৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি, কংগ্ৰেছৰ লগতে ৰাইজৰ দল ৷ শাসকীয় পক্ষই উন্নয়নক নিৰ্বাচনৰ ইছ্যুৰূপে লোৱাৰ বিপৰীতে বিৰোধী শিৱিৰে দুৰ্নীতি, অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থা, ভুৱা এনকাউণ্টাৰ আদি বিষয়সমূহক ইছ্যুৰূপে গ্ৰহণ কৰিছে ।

দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল কৃষি বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সহায়িকা জনৈক দাস মেহতা (A senior assistant of agriculture department arrests) । জানিব পৰা মতে কৰ্মচাৰী গৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ নিজ বাসগৃহত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা ১৫ হাজাৰ টকা উৎকোচ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দলে হাতে-লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।