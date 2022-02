ৰাজহুৱাভাৱে এটা ব্যাক্তিগত চেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিকক চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত এজন আৰক্ষী জোৱানে প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত হৈছে ৰাজ্য (Controversy over Police thrashed journalist in Public) ৷

কংগ্ৰেছ শাসন কালত ৰাজীৱ ভৱন সমূহৰ আছিল বিশেষ গুৰুত্ব ৷ পিছে এতিয়া ৰাজীৱ ভৱনলৈ নাযায় নেতা, কৰ্মী, সমৰ্থক ৷ এনে সময়তে, বৰপেটাৰোডৰ ৰাজীৱ ভৱনত দেখা গ’ল এক বিশেষ দৃশ্য ৷

সোমবাৰে বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ দুজন বিধায়ক ক্ৰমে সুদীপ ৰয় বৰ্মন আৰু আশীষ কুমাৰ সাহাই (Two BJP MLAs in Tripura resigns from MLAship ) ৷

উপনিৰ্বাচনক লৈ মাজুলীত বলিছে গৰম বতাহ (By Election in Majuli) ৷ কঁকালত টঙালি বান্ধি সাজু হৈছে শাসক বিৰোধী ৷ কোন হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উত্তৰসূৰী ?

অৰুণাচলৰ কামেং চেক্টৰত ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ভয়ংকৰ হিমস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Avalanche in Arunachal Pradesh)। হিমস্খলনৰ পাছতে সন্ধানহীন ভাৰতীয় সেনাৰ ৭ গৰাকীকৈ জোৱান । জোৱানসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।

গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী ৬০ ঊৰ্ধৰ মহিলাৰ মৃতদেহ (60-year-old woman allegedly murdered at Kalapahar in Guwahati) ।

শ্বেৰমান আলিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সৰৱ হ’ল কংগ্ৰেছ ৷ বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বে়দখনমুক্তৰ প্ৰসংগত বিধায়ক শ্বেৰমান আলিয়ে দিয়া মন্তব্যৰ বিৰোধীতা কৰাৰ লগতে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনালে কংগ্ৰেছে (Congress demands legal action against Sherman Ali Ahmed)৷

অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত সম্প্ৰতি উখল-মাখল পৰিৱেশ ৷ কিহৰ কাৰণে এই আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ জানিবলৈ পঢ়ক সবিশেষ...

" কংগ্ৰছ দলটোৱে আৰু এশ বছৰ ক্ষমতালৈ নহাৰ পণ লৈছে আৰু সেয়ে আমিও নিজৰ প্ৰস্তুতি কৰি লৈছো । " সোমবাৰে কংগ্ৰছক সমালোচনা কৰি এইদৰে কয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে (Modi slams Congress in Lok Sabha ) ৷