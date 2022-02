অসম মাইক্ৰ’ফাইনেন্স উদগণি আৰু সকাহ আঁচনি ২০২১ৰ অধীনত হোজাই জিলাৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত চেক বিতৰণ(Cheques Distribution under microfinance loan waiver scheme) । ৰাজ্যখনৰ মহিলা সৱলীকৰণৰ দিশত গুৰুত্ব প্ৰদানৰ অৰ্থে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অভিলাষী আঁচনিখন শুভাৰম্ভ কৰে ।

দুটাকৈ শক্তিশালী IED উদ্ধাৰ হৈছে নগাঁৱৰ ৰণথলীত ৷ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী বাহিনী ৷

ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণলৈ যোৱা সকলৰ বাবে চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা (Tripura govt released covid guidelines for tourists)। এতিয়াৰে পৰা ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰৱেশ পথত ক'ভিড পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক নহয় । অৱশ্যে তাৰ পৰিৱৰ্তে পৰ্যটক অথবা যাত্ৰীয়ে ৭২ ঘণ্টাৰ ভিৰতৰ কৰা ক'ভিড পৰীক্ষাৰ নিগেটিভ ৰিপৰ্ট অথবা দুই পালি প্ৰতিষেধক লোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দেখুৱাব লাগিব ।

ৰাজ্যত ক’ভিডত আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ হৈছে 96.99% ৷ ৰাজ্যত ক’ৰণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 7,19,939 গৰাকীলৈ আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 6,518 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে(Covid Death toll in Assam) ৷

টিংখাঙৰ কেন্দুগুৰিৰ ১১ বছৰীয়া এজন ছাত্ৰই নিজ বিদ্যালয় বাবে নিজে নিৰ্মাণ কৰিলে প্ৰতিমা (11 year old student makes Saraswati idol) ৷ ২ বছৰ ধৰি ছাত্ৰজনে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে সৰস্বতী, দুৰ্গা, মনসা, লক্ষ্মী আদি মূৰ্তি ৷

উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত সংসদৰ সৈতে আছুৰ বৈঠক ( AASU AHSEC meet on HS exam)। প্ৰশ্ন কাকতত থাকিব কেইবাটাও বিকল্প প্ৰশ্ন । ১০ টাকৈ বিকল্প প্ৰশ্ন ৰাখিব প্ৰশ্ন কাকতত। যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি প্ৰশ্ন বাচনি কৰি উত্তৰ লিখিব পাৰে । এই বিকল্প ১০ প্ৰশ্নৰ ফলত সুবিধা হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ।

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াত এটি তিনি বছৰীয়া নিষ্পাপ শিশুক ধৰ্ষণ কৰা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ৷ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শাঁওপুৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই নাভূত-নাশ্ৰুত ঘটনা (child rape at Kalgachia) ৷

বি এছ এফ গুৱাহাটী ফ্ৰন্টিয়াৰে পশ্চিমবংগৰ ভাৰত আৰু বাংলাদেশ সীমান্তত বৃহস্পতিবাৰে চোৰাং গৰুসহ সৰবৰাহকাৰী এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Bangladeshi cattle supplier arrested in West Bengal)। ধৃত গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহকাৰীজন বাংলাদেশী । সৰবৰাহকাৰী বাংলাদেশীজন ১৫ বছৰীয়া কিশোৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰস্তুতি (Saraswati puja preparation in Assam)। হোজাইৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে । অৱশ্যে সৰস্বতী পূজা পূৰ্বৰ দৰে আয়োজন হ'ব নে নাই তাকলৈ এতিয়াও চিন্তিত শিল্পীসকল ।

কিছুদিন পূৰ্বে অৰুণাচলৰ এজন যুৱকক চীনা সৈন্যই অপহৰণ কৰি নিয়া ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নাযাওতেই অৰুণাচল প্ৰদেশৰে আন এক অপহৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Miram's return gives hope to another family) ৷