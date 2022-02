সদনত বুধবাৰে দাখিল কৰা কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২২-২৩ক আদৰণি ‘এৰিডা'(AREIDA)ৰ(Union Budget 2022 reactions) ৷ এই বাজেটৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ কৰ বৃদ্ধি অবিহনে চৰকাৰৰ মূলধন ব্যয় ৩৫.৪ শতাংশৰ দ্বাৰা ৭.৫ লাখ কোটি টকা বৃদ্ধিৰ ফলত দেশৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ গতি ত্বৰান্বিত হ'ব বুলি মন্তব্য ‘এৰিডা'(AREIDA)ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি পি কে শৰ্মাৰ ।

"কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেটে ৰাজ্যসমূহৰ অৰ্থনীতিলৈ আশাৰ সঞ্চাৰ আনিছে" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ কেন্দ্ৰীয় বাজেট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ (CM Himanta Biswa Sarma reactions on Union budget 2022) কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে, ৰাজ্যসমূহৰ অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰাত বাজেটে যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

এজন অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীক ধন দাবী আৰু ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগত(Bir Lachit Sena Members Arrested For Extortion) সোমবাৰে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বীৰ লাচিত সেনাৰ কেইবাজনো সদস্যক । লাচিত সেনাৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ভুৱা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ দাবীত তিনিচুকীয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই ৷

শিৱসাগৰ জিলাৰ দিচাং মাজগাঁও অঞ্চলত অৱস্থিত মা অটো ম’বাইলছ নামৰ ৱেলডিং প্ৰতিষ্ঠানটোত মঙলবাৰে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ(Oil tanker blast at Sivasagar) ৷

মঙলবাৰে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা পথৰ জু-তিনিআলিৰ দুইলেনযুক্ত উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ মাংগলিক শুভাৰম্ভ কৰি জন্মদিনৰ দিনাই মহানগৰবাসীৰ বাবে বহুকেইটা প্ৰকল্প ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta biswa sarma announces various developmental projects in Guwahati) ৷

কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে(Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) তেওঁৰ বাজেট ভাষণত কয় যে, ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ ফলত বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ হোৱাত, বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চল, অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতিৰ শিশু আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ শিশুসকলে প্ৰায় ২ বছৰৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হেৰুৱাব লগা হৈছে ।

মঙলবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেট (Economists opinion on central budget)। এই বাজেট সন্দৰ্ভত বাজেটখনৰ সম্পৰ্কত ৰাজ্যৰ কেইজনমান অৰ্থনীতিবিদৰ মতামত...

মঙলবাৰে কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ উদ্যোগত আৰু পুঠিমাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত কমলপুৰ অঞ্চলৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান পুঠিমাৰী মহাবিদ্যালয়ত অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 53 সংখ্যক জন্মদিন (Assam CM Himanta Biswa Sarma Turns 53) পালন কৰা হয় ।

যিকোনো বিপদ বা জৰুৰীকালীন সময়ৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি (Guwahati Police release two helpline numbers) ৷

জানুৱাৰী মাহত ভাৰতত জিএছটি সংগ্ৰহে অভিলেখ গঢ়িলে (Record collection of GST in the country)। জানুৱাৰীত জিএছটি সংগ্ৰহ হৈছে ১.৪০ লাখ কোটি টকা । কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মতে জিএছটি ব্যৱস্থাত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে যদিও বহু প্ৰত্যাহ্বান এতিয়াও আছে ।