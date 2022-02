সংসদত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে 2022 বৰ্ষৰ বাজেট

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ জৰিয়তে ৰাজ্যত কেতবোৰ আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও এইবোৰে মানুহক চুব পৰা নাই। ৰাজ্যৰ সমাজ কল্যাণৰ কেতবোৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২০-২১ চনৰ বাবে নিদিষ্ট ধন মুকলি কৰি দিছে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে ধন ব্যয় কৰিব পৰা নাই (Assam government being unable to spend funds by central ) ।

চৰম দোধোৰ-মোধোৰত পৰিছে বিজেপি তথা আৰএছএছ । ৰাজ্যত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইদৰে এতিয়া দোধোৰ-মোধোৰ অৱস্থা হৈছে বিজেপি তথা আৰএছএছৰ ( Implementation of CAA in assam) ৷

আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন(CM Himanta Biswa Sarma) ৷ 53 বছৰত ভৰি দিলে জনপ্ৰিয় ৰাজনীতিবিদ তথা অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

এইবাৰ বৰপেটাত আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ (Encounter in Barpeta) ৷ গুলীবিদ্ধ হ’ল কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া ৷

‘‘অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ হোৱা নাই, আৰক্ষীৰ এক্সন হৈছে’’-শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা অভিযুক্তক গুলীবিদ্ধ কৰা ঘটনা(Encounter in Assam)ৰ প্ৰসংগত এই মন্তব্য অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ ।

পুনৰ ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা খালে নিলম্বিত জ্যেষ্ঠ আই পি এছ বিষয়া ৰৌণক আলী হাজৰিকা (Guwahati high court rejects bail of Rounak Ali Hazarika) ৷ পঢ়ক সবিশেষ...

সহ্যৰ সীমা পাৰ হোৱাত পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে টুইটাৰত ব্লক কৰিলে ৰাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ক ৷ এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ৰ চৰকাৰ বিৰোধী টুইট নপঢ়ে মমতা বেনাৰ্জীয়ে (Mamata Banerjee blocks Governor Jagdeep Dhankar on twitter) ৷

পুনৰ দিল্লীলৈ উৰা মৰিব অসম আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয় ৷ অহা সপ্তাহত অসম-মেঘালয়ৰ সীমা বিবাদ সম্পৰ্কে সমাধানৰ সূত্ৰ বিচাৰি দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব অসম আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ৰমে, ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কনৰাড চাংমা (Assam and Meghalaya CM to meet Amit Shah) ।

কলগাছিয়া আৰক্ষী থানা তথা বালিকুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বালিকুৰি এন চি গাঁৱত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা (Tense Situation at Kalgachia) ।