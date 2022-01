আহোমৰ পবিত্ৰ মে ডাম মে ফিত(Ahom Festival Me Dam Me Phi) অংশ লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে সোমবাৰে অসমৰ অন্যতম পৰ্যটনস্থলী ঐতিহাসিক হাবুঙত উপস্থিত হ’ব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Himanta Biswa Sarma to arrive in Habung) ৷

আজি 31 জানুৱাৰী ৷ অৰ্থাৎ অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ১১৩ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী(Bishnu prasad rabha's birth anniversary) ৷

RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ(RSS chief Mohan Bhagwat) লগত সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে শিলচৰ অম্বিকাপট্টিস্থিত সংঘ কাৰ্য্যলয়ত সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta visits Silchar to meet RSS chief) ৷

সম্প্ৰতি ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈছে অসমৰ এটা ভিডিঅ’ ৷ এটি 3 বছৰীয়া কণমানি আৰু এটি গজৰাজৰ মধুৰ সম্পৰ্কই আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো চৰ্চিত হৈছে এই ভিডিঅ’টো ৷

বিগত সময়চোৱাত ক’ভিড মহামাৰীয়ে উৎসৱৰ আনন্দত দিয়া বাধাৰ বাবে সৰস্বতী পূজা উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা আহিব পাৰে চিন্তিত বৈ আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল ৷ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ঘোষণা কৰিলে যে, শিক্ষানুষ্ঠানত সৰস্বতী পূজা পালনত নাই কোনো বাধা (Health minister Keshab Mahanta on Saraswati puja celebration ) ৷

ৰাজ্যত ক'ভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ ক্ৰমে হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও আঁতৰা নাই ইয়াৰ ভয়াৱহতা ৷ ৰাজ্যত এতিয়া বৃদ্ধিহে হৈছে ক’ভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা(Covid death toll in Assam) ৷

উদীয়মান লেখক লেখিকাক অকল ক্ৰিয়েটিভ ৰচনাত ব্যস্ত নাথাকি চিন্তাশিল সাহিত্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান অসমৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, গৱেষক ড০ শিৱনাথ বৰ্মনলৈ ৷

বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আব্দুল খালেকে অলপতে বৰপেটাক পবিত্ৰ নগৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল (MP Abdul Khalek demanded to announce Barpeta as Holy City) । সম্প্ৰতি সাংসদ গৰাকীৰ এই পত্ৰৰ উত্তৰত বৰপেটা তথা অসমলৈ আহিছে এক সুখবৰ ৷ সত্ৰ নগৰী বৰপেটাক ঘোষণা কৰা হ’ব পাৰে পবিত্ৰ নগৰী হিচাপে ৷

দেওবাৰে ঘোষণা হ’ল বিগবছ 15 ৰ বিজেতাৰ নাম ৷ টেলিভিছন তাৰকা তেজস্বী প্ৰকাশে আঁজুৰি আনিলে বিগবছ 15 ৰ বিজয়ী খিতাপ (Tejasswi won Bigboss15) ৷ প্ৰতীক সহজপাল প্ৰথম ৰানাৰ-আপ আৰু কৰণ কুন্দ্ৰা দ্বিতীয় ৰানাৰ-আপ হিচাপে ঘোষিত হ’ল ৷

নামনি অসমৰ ১১খন জিলা সামৰি গোৱালপাৰাত কংগ্ৰেছ দলৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনক লৈ আলোচনা সভা । এই সভাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰি ক’লে, ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে বিজেপি বিৰোধী দলৰ সৈতে আলোচনা কৰি উমৈহতীয়া সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাৰ চেষ্টা চলাব, এআইইউডিএফ দলৰ লগতো হ'ব আলোচনা (APCC president Bhupen Borah on Rajya sabha election) ৷