ক’ভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ সংমক্ৰণৰ মাজতে দেশে বুধবাৰে উদযাপন কৰিছে গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী (73rd Republic day celebration amidst Covid Pandamic) ৷ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে যোৰহাটতো ৭৩ তম গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন (73rd Republic day celebration in Jorhat) ৷ কৃষি তথা সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই উত্তোলন কৰে দেশৰ ত্ৰিৰংগা পতাকা ৷ কিন্তু ক’ভিড প্ৰট’কলৰ বাবে কিছু পৰিমাণে ম্লান পৰে গণৰাজ্য দিৱসৰ আনন্দ-উল্লাস ৷

আজি ভাৰতবৰ্ষৰ 73 তম গণৰাজ্য দিৱস ৷ এই বিশেষ দিনটোত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ সংস্কৃত ভাষাত বাণীবদ্ধ কৰা এটি দেশপ্ৰেমমূলক গীত ৷ ‘‘বিজয়ী বিশ্বে ত্ৰিৰংগা প্যাৰা’’ শীৰ্ষক শ্যামলাল গুপ্তা প্ৰসাদ ৰচিত গীতটি সংস্কৃতলৈ অনুবাদ কৰিছে ড৹ নাৰায়ণ দত্ত মিশ্ৰই ৷ গীতটিৰ সুৰ পণ্ডিত ভজন চুপুৰীৰ ৷ কণ্ঠদান কৰিছে ৰঞ্জন বেজবৰুৱাই ৷ সহযোগী কণ্ঠশিল্পী সকল ক্ৰমে কৃষ্ণা, মনমিত আৰু নিভাৰাণী ৷ গীতটিৰ শব্দৰ পুনঃমিশ্ৰণ কৰিছে প্ৰাঞ্জল বৰাই ৷ এই গীতটিৰেই সকলোকে ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা জনালোঁ গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা ৷

মিকিৰ বামুণী গ্ৰাণ্টৰ কৃষকে ভূমিৰ অধিকাৰ বিচাৰি আজিও অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ ৷ গণৰাজ্য দিৱসৰ পুৱা নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে মিকিৰ বামুণী গ্ৰাণ্টৰ কৃষকসকলে ৷ সংযুক্ত কৃষক মৰ্চা, নিখিল ভাৰত কৃষক সভা, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সহযোগত কৃষকসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷ এই কৃষক আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা কৃষ্ণ গগৈয়ে ৷ এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিক ৰকিবুল ৱাহিদৰ এক প্ৰতিবেদন ৷

নগাঁৱৰ চলচলি কাতিমাৰীৰ পৰা হেৰ'ইনসহ দুই ব্যৱসায়ীক আটক (Drugs paddler arrested in Nagaon)। জব্দ পাঁচ লক্ষাধিক টকাৰ হে'ৰইন ৷ দুয়ো সৰবৰাহকাৰীক জেৰা চলোৱাৰ পৰৱৰ্তী কালত অধিক ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আটক কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

আৰক্ষী যিমানেই তৎপৰ হৈছে, সিমানেই ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰিবলৈ ধৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে ৷ মঙলবাৰে লখিমপুৰত কৰায়ত্ত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ৷ মহিলা সৰবৰাহকাৰীয়ে শৰীৰৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনিছিল ড্ৰাগছ (Drugs seized at Lakhimpur) ৷

ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্ম বঁটা । গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ মূহুৰ্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিলে দেশৰ পদ্ম বিভূষণ, পদ্মভূষণ আৰু পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপক সকলৰ নামৰ তালিকা (Padma awards announced) ৷ দেশৰ চাৰিগৰাকী লোকক এইবাৰ পদ্মবিভূষণ সন্মানেৰে সম্মানিত কৰা হৈছে (4 padma vibhushan)।

কীৰ্তিকমল বৰাক গুলীওৱাত জড়িত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰদীপ বনিয়াৰ বিৰুদ্ধে জামিনবিহীন ধাৰাত গোচৰ ৰুজু (Case register against Nagaon encounter accused Pradip Bania)। ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰা হৈছে এনকাউণ্টাৰত জড়িত আটাইকেইজন আৰক্ষীক ।

‘‘নিৰীহ জনতাৰ কাৰণে আৰক্ষী সাৰথি হ’ব লাগিব । অপৰাধীৰ কাৰণে ভয়ৰ কাৰণ হ’ব লাগিব আৰক্ষী । মোৰ শাসনকালত পুলিচ মিলিটাৰীৰাজ চলিব । জুই জ্বলিছে জ্বলিবই, চলিছে চলিবই’’- এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (In my reign there will be police military raj, says cm Himanta Biswa Sarma)। মংগলবাৰে গুৱাহাটীৰ এক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সংবাদমাধ্যমৰ আগত এইদৰে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চোৰাং চিকাৰীৰ সৈতে জড়িত থকা বিশ্বনাথৰ চগুৰি নিবাসী নবীৰ হুছেইন(32) নামৰ এটা চোৰাং চিকাৰী আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হয় । চোৰাং চিকাৰীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ যাওঁতে এজন আৰক্ষী জোৱানো আহত হয় । আহত আৰক্ষী জোৱানজনৰ নাম দিব্যজ্যোতি হাজৰিকা । আহত দুজনক কঁহৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।

এতিয়াৰে পৰা গঁড় দেখিবলৈ পোৱা যাব নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত (Rhino in Nameri National Park)৷ কিয়নো নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগত সংযুক্ত হ’ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নৱম সংযোজন ।