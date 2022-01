হাফলঙত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পন্ন ৷ কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে 18 জানুৱাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ আৰু 19 জানুৱাৰীৰ 12 ঘণ্টীয়া ডিমা হাছাও বন্ধ কাৰ্যসূচী স্থগিত(12 hour Dima Hasao bandh suspended) ৷

বৰপেটাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত No Drone Flying Zone ঘোষণা বৰপেটাৰ জিলা উপায়ুক্ত তেজপ্ৰসাদ ভূচালৰ (No Drone Flying Zone at Barpeta) ৷ সোমবাৰৰ পৰা আগন্তুক গণৰাজ্য দিৱসলৈ নিৰপত্তাজনিত কাৰণত সেনা চাউনীৰ ওচৰে-পাজৰে ড্ৰোণ উৰুওৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে (DC bans on operating drons in Barpeta ) ৷

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অব্যহত থকা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ (Assam police against drugs smuggling)পাচতো কিন্তু একাংশই এই সমূহ কাৰোবাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ সোমবাৰে ৰাজ্যজুৰি আৰক্ষীয়ে বিশেষ সফলতা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ কেইবাটাও স্থানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ-গাঞ্জা জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰিলে কেইবাজনো লোকক ৷

সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত নতুনকৈ ৬৯৮২ গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে । বিশেষকৈ মহানগৰীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ভয়াৱহ ৰূপত বাঢ়ি আছে (COVID cases in Guwahati) ৷ ভোগালী বিহুৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্য তথা গুৱাহাটীত ক’ভিড-19 ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । সবিশেষ জানো আহক ৷

চোৰাং কাঠৰ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্বি আংলঙৰ বনবিভাগে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ৷ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বকলীয়াঘাট বনবিভাগে কাৰ্বি আংলং আৰু হোজাই সংযোগী তিনিটাকৈ স্থানত চোৰাং কাঠৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই 77 টা ফাণ্টাত কমেও 60 চিএফটি পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ জব্দ কৰে (Illegal timber seized at Karbi Anglong) ৷

১ ফেব্ৰুৱাৰাৰী পৰা আৰম্ভ হ’ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ সদ্ভাৱনা প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ কাম (Project Sadbhawna of Assam government) । জনতা ভৱনৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ পুনৰ মূল্যায়ণেৰে জনসাধাৰণলৈ উৎসৰ্গিত মনোভাৱেৰে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনায় ৷

সোমবাৰে লখিমপুৰত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড (Robbery case at Lakhimpur) ৷ এগৰাকী মুকুতা ব্যৱসায়ীৰ ঘৰৰ পৰা নগদ প্ৰায় 2 লাখ 50 হাজাৰ টকাসহ বহু লাখ টকাৰ মুকুতা লুটি লৈ যায় ডকাইতৰ দলে (Cash with pearls looted in Lakhimpur) ৷

নগাঁৱৰ জিলা উপায়ুক্তক ৰাজহুৱাভাৱে অপমান কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী (Assam cm scolds IAS officer) আৰু নাৰায়ণপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়া বিজেপিৰ স্থানীয় বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানক সাক্ষাৎ কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৷

যিসকল লোকে ই-চিগাৰেট সেৱন কৰে আৰু ক’ভিড-19 ৰ বাবে শাৰিৰীক নমুনাৰ পৰীক্ষা কৰে, তেওঁলোকে সহজে ক’ভিড 19 ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷ শেহতীয়াকৈ মায়’ ক্লিনিকৰ এক অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য ৷

বজালীৰ লোকগীত, লোক সংগীত, লোক সংস্কৃতিৰ সাধক বসন্ত পাটগিৰিলৈ ২০২১-২২ বৰ্ষৰ শিল্পী পেঞ্চন ৷ শিল্পী গৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ ৷