যশস্বী কথক শিল্পী পণ্ডিত বিৰ্জু মহাৰাজৰ দেহাৱসান (Kathak dancer Pandit Birju Maharaj passed away)৷ ভাৰতীয় কলা-সংস্কৃতিৰ জগত উকা কৰি 83 বছৰ বয়ত দিল্লীস্থিত নিজা বাসভৱনত দেওবাৰে নিশা ইহলীলা সম্বৰণ কৰে বিৰ্জু মহাৰাজে ৷ বিভিন্নজনৰ শোক প্ৰকাশ ৷

বোকাজানত খটখটী আৰক্ষীৰ গুলীচালনা (Police firing at Bokajan)৷ আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গুলীয়ালে আৰক্ষীয়ে ৷ প্ৰায় 20 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ (Huge amount of drugs seized at Bokajan)৷

দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন চৰাইদেউ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সপ্তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠানৰ অন্তিম দিনা উপস্থিত থাকিব বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৰ (BTC Chief Pramod Boro at Sonari) ৷

শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এক নং মৰিসূঁতিৰ গোপচাৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড (Brutal murder in Sonitpur)৷ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে স্বামীয়ে পত্নীক ৷ কণমানি পুত্ৰৰ সমুখতেই মাতৃক হত্যা ৷

আজি শিল্পী দিৱস ৷ অসমীয়া সমাজ জীৱনত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 71 তম মৃত্যু বাৰ্ষিকী (Death anniversary of Jyoti Prashad Agawala ) ৷ মাত্ৰ 48 বছৰ বয়সত 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰীত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ৷

শিৱসাগৰৰ কালুগাঁও জাপিসজীয়া পথাৰত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি যুঁজোৱা হ’ল ম’হ (Buffalo fight in Sivsagar) ৷ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক সন্মান জনায় জাপিসজীয়া গাঁওবাসীয়ে আমোদ ল’লে প্ৰতিকী ম’হ যুঁজৰ । বহু বছৰ পূৰ্বে জাপিসজীয়া পথাৰত প্ৰকৃত ম’হ যুঁজ হৈছিল যদিও ন্যায়ালয়ৰ বাধাৰ পিছতে প্ৰতিকী মহযুঁজ আৰম্ভ কৰে গাঁওখনৰ লোকসকলে (Symbolic Buffalo Fight in Sivsagar)।

কলগাছিয়াত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল চি পি আই এমৰ ২৩তম বৰপেটা জিলা সন্মিলন(CPIM conference in Kalgachia) ৷ অনুষ্ঠানত বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা সৰভোগ সমষ্টিৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ ৷

এতিয়াৰে পৰা ক’ভিডৰ দুয়ো পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা লোকেহে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত প্ৰৱেশ (Assam state Zoo is open only for fully vaccinated people) কৰিব পাৰিব ৷ 15 জানুৱাৰীৰ পৰা বলৱৎ কৰা হৈছে এই নিয়ম ৷

হঠাৎ ভাঙি চূৰমাৰ হ'ল শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা অঞ্চলৰ 13 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এখন দলং(Bridge broken in Sivasagar) ৷

থানাত এজাহাৰ লিখি ধন ঘটা একাংশ লোকক দেওবাৰে আটক কৰে শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে (Brokers of police station arrested) ৷