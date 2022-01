ৰাজ্যত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে ক’ভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (covid positive cases rapidly increasing in assam) ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি (Covid update in Assam) বৰ্তমান ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 3390 জন ৷ সৰ্বমুঠ ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ হাৰ 9.87 শতাংশ ৷

সময় মতেই অনুষ্ঠিত হ’ব মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা ৷ বিহপুৰীয়াত এই কথা ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ (Ranoj Pegu on HSLC and AHSEC exam)৷ লগতে ২০৩৫ চনৰ ভিতৰতহে নতুন শিক্ষানীতি সম্পূৰ্ণ ৰূপে ৰূপায়ন হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (New Education Policy in Assam)৷

পথ দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাতত লোৱা পদক্ষেপক লৈ তৎপৰ হৈছে প্ৰশাসন । হেলমেট পৰিধান নকৰা আৰু সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা সকলক বিহা হৈছে জৰিমনা । বাক্সাত যান-বাহন আইন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে নিশা চলিল অভিযান ৷

বিগত কিছুদিন আগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনো দল-সংগঠনে ব্যৱসায়িক ভয় ভাবুকি দি ধন সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব বুলি কঠোৰ নিৰ্দশ দিয়াৰ পাচতেই(CM stricts against extortion) মন্ত্ৰী যোগেন মহনে বিচাৰি পালে চান্দা নিবিচাৰা সংগঠন ৷

চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই ৷ ইয়াকে যেন প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে অভয়াপুৰৰ এগৰাকী কণমানিয়ে ৷ নিজৰ প্ৰতিভাৰে India book of records ত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অভয়াপুৰীৰ কণমানিগৰাকীয়ে ৷

দহবছৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰখন ফাঁচী বজাৰৰ পৰা গঁড়চুকলৈ স্থানান্তৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰা ফাঁচী বজাৰৰ পুৰণি কাৰাগাৰৰ ভূমিখিনি পৰিত্যক্ত হৈ পৰি আছে ৷

কেবাটাও কাৰ্য্যসূচী হাতত লৈ শনিবাৰে নগাঁৱত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হঠাৎ খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে(CM Himanta Bishwa Sarma angry) ।

ডিমা হাছাও জিলাত অসম ৰাইফলছৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধৰ দাবী বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ । ক’ভিডৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ বাবেই এই দাবী ছাত্ৰ সংগঠন কেইটাৰ ৷

নগাঁও চহৰে লাভ কৰিছে আন এক নতুন ৰূপ । চহৰখনৰ মাজমজিয়াত মুকলি কৰা হ’ল অমৃত কানন উদ্যান । লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা দলংখন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শুভ উদ্বোধন কৰিলে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Inauguratin of Nagaon Haibargaon bridge in Nagaon)।

পত্নী আৰু পুত্ৰৰ দেহত ক'ভিড-১৯ পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পাছতে এইবাৰ অখিল গগৈৰ দেহত ধৰা পৰে ক'ভিডৰ উপস্থিতি (Akhil Gogoi and family members tested Covid positive) । ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট দি অখিল গগৈয়ে এই বিষয়ে জনায়।