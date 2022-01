বিগত ৯ জানুৱাৰীত এছআইটিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক দাখিল কৰিছিল নগা সংঘৰ্ষৰ বিষয়ত যুগুত কৰা প্ৰতিবেদন (SIT submits report on Naga ambush) ৷ এই প্ৰতিবেদনখন ৰাজহুৱা কৰিবলৈ নগাৰ কেইবাটাও সামাজিক আৰু ছাত্ৰ সংগঠনে দাবী উত্থাপন কৰিছে ৷

নৱপ্ৰজন্মক ড্ৰাগছৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিশালী ৰাজ্য হিচাপে ত্ৰিপুৰাক গঢ়ি তুলিবলৈ আৰক্ষীক কঠোৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱৰ (Tripura CM bats for drug free state) ৷ এক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সদৰী কৰিলে এই কথা ৷

বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 1,94,720 গৰাকী লোক (India reports 1,94,720 new covid cases in last 24 hours) ৷ বুধবাৰে পুৱা কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৷ বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 2.65 শতাংশ ৷

দুৱাৰ মুখত ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী ৷ ভোগালীক আদৰিবলৈ ব্যস্ত ৰাজ্যবাসী (Preparation for Bhogali Bihu celebration across the state) ৷ চৌদিশে এতিয়া পাৰ ভঙা উচাহ ৷

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যত সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে ক'ভিড-19ৰ বুষ্টাৰ ড’জ প্ৰদান অভিযান (Assam starts COVID-19 booster dose vaccination) ৷ যিসকল ব্যক্তিৰ দ্বিতীয় পালি ভেকচিন লোৱাৰ ৯ মাহ অতিক্ৰম কৰিছে, সেইসকলে এই তৃতীয় পালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ৷ এইক্ষেত্ৰত ৬০ উৰ্দ্ধৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু প্ৰথম শাৰীৰ কর্মী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীক এই ভেকচিন ল’বলৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ৷

উৰুকাৰ নিশা সান্ধ্য আইন কিছু পৰিমাণে শিথিল কৰা হৈছে (Relaxation of curfew in Uruka night) ৷ SOP ৰ বিৰোধিতা কৰা সকলক অসম বিৰোধী, অসমীয়া বিৰোধী আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মঙলবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে বিৰল প্ৰজাতি দল হৰিণৰ গণনা (Deer counting held at Kaziranga National Park) ৷ দল হৰিণ ভাৰতত পোৱা বাৰা শিঙা নামৰ হৰিণৰ উপ প্ৰজাতি ৷ যাক ইংৰাজীত Eastern swamp deer বুলি জনা যায় ৷

তিনি সহযোগীসহ আনন্দ মিশ্র বাহিনীৰ জালত পৰিল এম ভি আই হেমেন দাস (Team Ananda Mishra arrests corrupt MVI officer) । নগাঁও পৰিবহন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতিৰ বেহা মেলাৰ অভিযোগ হেমেন দাসৰ বিৰুদ্ধে ।

ক’ভিড-19 ৰ অতিমাত্ৰা সংক্ৰমণৰ দিশলৈ চাই ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা নতুন SOP ত মাঘ বিহু উদযাপনৰ নীতি-নিৰ্দেশনাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল বিহুপ্ৰেমী ৰাইজে ৷ ইয়াৰ পিছতেই ভোগালীৰ উৰুকা উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত আংশিক শিথিলতা প্ৰদান কৰে চৰকাৰে ৷ এই খবৰে ৰাজ্যবাসীক যথেষ্ট উৎফুল্লিত কৰি তোলে ৷ ৰাজ্যৰ ইমূৰ-সিমূৰ এতিয়া ভোগালীৰ ঢৌত উটি-ভাঁহি আছে ৷ ৰঙিয়াতো ভোগালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত ৷ ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীত ভোগালী উপলক্ষে বহিছে এখন বিশেষ বজাৰ (Bhogali Mela organised by ASRLMS in Rangia) ৷

কাৰ্বি আংলঙত গঠন হ'ল অল হিলছ ট্ৰাইবচ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ (All hills tribes chember of commerce and industries formed) ৷ এতিয়াৰে পৰা অবৈধ ব্যৱসায়, বাণিজ্যিক অনুজ্ঞাপত্ৰ বিহীন বেপাৰৰ ওপৰত ৰাখিব তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব নৱ গঠিত সংগঠন অল হিলছ ট্ৰাইবচ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীজে ৷