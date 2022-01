শুকুৰবাৰে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সৰ্বভাৰতীয় প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত অন্যান্য পিছ পৰা শ্ৰেনী (OBC)ৰ বাবে 27% আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণী(Economically Weaker Section)ৰ বাবে 10% কোটাৰ সৈতে নামভৰ্তিৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে (SC allows resumption of NEET PG MED counselling) ৷

বৃহস্পতিবাৰে নিশা বোকাজান আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক অভিযানত তিনিখনকৈ সোণৰ বিস্কুটসহ দুজন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এখন যাত্ৰীবাহী বাছত তালাচী চলাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰায় 497.82 গ্ৰাম ওজনৰ তিনিখন সোণৰ বিস্কুট (Gold bars seized by Bokajan Police in Karbi Anglong) ৷

সাৱধান ৷ হেলমেট পৰিধান নকৰিলে এতিয়াৰ পৰা তেল ডিপুত নাপাব পেট্ৰ’ল(No Helmet No Fuel campaign) ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা আৰু কেন্দ্ৰীয় মটৰ পৰিবহণ আইন অনুসৰি দুচকীয়া বাহনৰ চালক-আৰোহী উভয়ে হেলমেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ৷ বিগত বৰ্ষৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে এই নতুন নিয়ম ৷ এনে পৰিপেক্ষিতত কলিয়াবৰৰ নলতলিস্থিত তেল ডিপুত লোৱা হৈছে এক বিশেষ সজাগতামূলক পদক্ষেপ । এতিয়াৰে পৰা হেলমেট পৰিধান নকৰিলে তেল ডিপুটোত গ্ৰাহকক যোগান ধৰা নহ'ব পে'ট্ৰল (No Helmet No Fuel campaign) ৷ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰা তথা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ’লেও যাতে হতাহতৰ সংখ্যা ৰোধ হয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কলিয়াবৰৰ তেল ডিপু কৰ্তৃপক্ষই লৈছে এই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (Naltali Petrol Pump launches campaign to encourage safe driving) ৷

৩১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত অসম অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়াই দাখিল কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ সা-সম্পত্তিৰ তালিকা (ACS officers to submit property details) । সবিশেষ জানো আহক ৷

পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে ৰাজ্যত অব্যাহত থকা জালনোট চক্ৰৰ সক্ৰিয়তা (Fake currency racket ) ৷ নগাঁৱৰ ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে আটক কৰে বহিঃৰাজ্যৰ তিনি জালনোট ব্যৱসায়ীক (Three persons held with fake currency note printer) ৷

ৰঙিয়াত কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ ৷ জলসিঞ্চন বিভাগৰ পানী যোগান ব্যৱস্থা থকা স্বত্বেও খেতি বাতিত পানীৰ অভাৱত চিন্তিত ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীৰ কৃষক(Poor irrigation system in Rangia) ৷

অসমত বৃহস্পতিবাৰে নতুনকৈ ৮৪৪ জনৰ দেহত ক’ভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে (Latest COVID update of Assam)। আটাইতকৈ উদ্বেগজনক কথাটো হ’ল ইয়াৰে ৩৬৯ গৰাকীয়েই হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ । ক’ভিডত আজিৰ দিনটোত দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় ।

গুৱাহাটীৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্ব‍াস্থ্যমন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ বিশেষ বৈঠক (Health minister Keshab Mahanta's meeting on COVID) ৷ ক'ভিড আক্ৰান্তৰ বাবে থকা চিকিৎসা আন্তঃগাঁথনিসমূহ সাজু কৰাৰ লগতে চিনাক্ত হোৱা ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকৰো ক্ষীপ্ৰতাৰে সন্ধান উলিওৱাৰ বাবে সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰণালী অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যক্ষম কৰাৰ নিৰ্দেশ ।

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাত ৷ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতে বুধবাৰে নিশা উত্তপ্ত হৈ পৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুটা ছাত্ৰাৱাস (Clash in Cotton University) ৷ এই ঘটনাত অসম গণ পৰিষদৰ ছাত্ৰ সংগঠন অসম ছাত্ৰ পৰিষদক জগৰীয়া কৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ৷

কলগাছিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত দিগজানী গাঁৱত আবু বক্কৰ ছিদ্দিক নামৰ লোকজনে তিনিটা পৰিয়ালৰ 50-60 টা পোহনীয়া কুকুৰাক ধানত বিহ মিহলাই হত্যা কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Chicken poisoned to death in a farm over family) ৷