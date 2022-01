দেশত 2000 ৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰিছে অ’মিক্ৰণ আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই ৷ দিনক দিনে বাঢ়িছে অ’মিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ ৷ বিভিন্ন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই ৷ মেঘালয়ত মঙলবাৰে পাঁচগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত কৰ’ণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অ’মিক্ৰণৰ অৱস্থিতি ধৰা (Omicron in Meghalaya) পৰিছে ৷ ইয়াৰে এগৰাকী ব্যক্তি অসমৰ বুলি পোহৰলৈ আহিছে ৷

দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত আৰক্ষীৰ অধীক্ষকসকলৰ সন্মিলন (CM Himanta Biswa Sarma in SP's Conference) ৰ পৰাই 26 জানুৱাৰীত বন্ধ নিদিবলৈ আলফা(স্বা) ক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । আৰক্ষী সন্মিলনৰ শেষত অনুষ্ঠিত হোৱা সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে, শান্তি আলোচনাক লৈ আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত ইতিবাচক মানসিকতাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

মঙলবাৰে নিশা নাহৰকটীয়াত সংঘটিত হয় এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (Massive fire at Naharkatia) ৷ নাহৰকটীয়া চহৰৰ সমীপত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডটোত তিনিটাকৈ বাসগৃহ জ্বলি ভষ্মীভূত হয় (Three house destroy in massive fire) ৷ জিতু লাইন হোটেলৰ সমীপৰ ৰাম মূৰ্তি শ্বাহ, ৰীতা মাহাতো আৰু অৰ্জুন শ্বাহ নামৰ ব্যক্তি তিনিগৰাকীৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰা (PM Modi visited Tripura) ভ্ৰমণ কৰে ৷ মোডীয়ে জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যি প্ৰদান কৰা ভাষণ প্ৰসংগত ত্ৰিপুৰাই দেশক Single use প্লাষ্টিকৰ বিকল্প প্ৰদান কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে ৷

দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলন সামৰণি পৰিল (SP's conference in Duliajan) । দুয়োটা দিনতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে উপস্থিত থাকি আৰক্ষী অধীক্ষক সকলৰ পৰা প্ৰতিখন জিলাৰ পৰিস্থিতি বুজ লয় (CM Himanta biswa Sarma in SP's Conference)। সন্মিলনৰ সামৰণিত সাংবাদিক সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে । অসম আৰক্ষীক সম্পূৰ্ণ ন-ৰূপ দিয়াৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণ (Modernization of Assam Police), আন্তঃগাঁথনিগত সা-সুবিধা, নিৰাপত্তাজনিত ব্যয়, অপৰাধ, অনুসন্ধান, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আদিকে ধৰি প্ৰায়বোৰ বিষয়েই আলোচনা কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । অপৰাধী আৰু ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান (Assam police anti drugs operation), ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত, চান্দা-ধন দাবীৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়ী-বিনিয়োগকাৰীক কৰা হাৰাহাস্তি ৰোধৰ (Action against extortion in Assam) বাবেই আৰক্ষীক কঠোৰ হোৱাৰ নিদেৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

বিগত দুটা বৰ্ষত ক’ভিড মহামাৰীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ আৰ্থিক অৱস্থা সলনি কৰি পেলোৱাৰ সময়তে মাইক্ৰ’ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই আছিল অসমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যৰ বাবে এটা ডাঙৰ সকাহ । কাৰণ কৰ’ণা পৰিস্থিতিত পৰি বহু লোকে নিজৰ চাকৰি পৰ্যন্ত হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল । ঋণৰ বোজাত পৰি সাধাৰণ জনতাই শৰীৰৰ অংগ পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হোৱাৰ সময়তে এনে এটা ঘোষণাই জনসাধাৰণৰ মুখত নিশ্চয়কৈ হাঁহি বিৰিঙাইছে । বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে তিনিটা স্তৰত ৭,৫০০ কোটি টকা বহু নীতি-নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিছে । প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পৰ্যায়ত ৬ খনকৈ জিলাত মাইক্ৰ’ফাইনেন্সৰ উদগনিমূলক বঁটা আৰু ঋণ ৰেহাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে (Cheques distribution under AMFIRS Scheme) ৷

নীল অভি, হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ শুনানি আৰু এজনৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ নগাঁও আদালতৰ (Hearing of Abhi Neel mob lynching case) । ৬৭ জনৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ সম্পন্ন নগাঁও আদালতৰ ।

শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে মংগলবাৰে শুভাৰম্ভণি কৰিলে ১০০ দিনীয়া পঠন অভিযানৰ (Education minister Ranoj Pegu launches 100 day reading campaign)। প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰসকলৰ মাজত এপ্ৰিল মাহলৈকে চলিব এই পঠন অভিযান । কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে এই অভিযানৰ ।

ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে অসম আৰক্ষীক অধিক দক্ষ আৰু কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ কাজিৰঙাত প্ৰথমখন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সকলৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছত দ্বিতীয়খন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে দুলিয়াজানত (SP's conference in Duliajan) । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Himanta Bishwa Sarama)ই নিজে তদাৰক কৰিছে সন্মিলনৰ সকলো ব্যৱস্থাৱলী । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভূমিকাক শলাগ লৈছে শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে ।

ভলীবলৰ নেটেৰে বাঘ ধৰিবলৈ গৈ ব্যৰ্থ হ’ল দৰঙৰ বন বিভাগ ৷ ছিপাঝাৰৰ শ’লপাম গাঁৱত বাঘৰ উপস্থিতি(Leopard menace at Shipajhar)ৰ খবৰ পাই খালী হাতেৰেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ’ল বন-বিষয়াৰ নেতৃত্বত এটা দল ৷ পিছে এখন ভলীবলৰ নেটেৰে নাহৰফুটুকী বাঘ ধৰাৰ কৌশল ৰচনা কৰি চৰম ব্যৰ্থতাক আঁকোৱালি ল’লে বন বিভাগৰ দলটোৱে ৷