মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ আহিব (PM Modi to visit Tripura and Manipur Today) দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনত বৃদ্ধি কৰা হৈছে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা (Security beefed up in Tripura ahead of PM Modi's visit) ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া স্থান পৰিদৰ্শন কৰি সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বুজ লয় ৰাজ্যখনৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ আলোক আৰু ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভি এছ যাদৱে ৷

আজি বহু প্ৰতীক্ষিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন (Cotton University polling today) ৷ প্ৰায় 5,500 গৰাকী কটনিয়ানে নিৰ্ণয় কৰিব ১৬ টা বিভাগৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে দুজন ক’ৰ্ট মেম্বাৰৰ ভাগ্য ।

টুইটযোগ্য দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আম আদমী পাৰ্টীৰ (AAP) সভাপতি কেজৰিৱালে জনাইছে যে তেওঁৰ দেহত ক'ভিড-১৯ ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে (Arvind Kejriwal tests positive for COVID-19) । বিজেপি নেতা মনোজ তিৱাৰীও আক্ৰান্ত হৈছে কৰ'ণাত । দেশত ক'ভিড 19 ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৩,৪৮,০৮,৮৮৬ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে ।

সোমবাৰে নিশা গড়চুক আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ (Encounter by Garchuk Police) ৷ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া (Drugs Mafia injured by police encounter) তাচেৰ আলী ৷ ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত আলীক GMCH ত ভৰ্তি ৷

ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হ’ল ১৫ বছৰৰ পৰা ১৮ বছৰলৈ বিশেষ ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচী (Vaccination starts in entire Assam) ৷ মন্ত্ৰী যোগেন মহনে চৰাইদেউত প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে সোমবাৰে আৰম্ভ হয় কিশোৰ-কিশোৰীৰ ভেকচিন প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী (Covid vaccination for teens starts in Assam) ৷

সোমবাৰে বালিপৰাত কমৰেড হেম বৰুৱা সোঁৱৰণী ক্ষেত্ৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টী(ম) ৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ 23 সংখ্যক সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত (23rd general meeting of CPI M held in Sonitpur) হয় ৷ এই সভাত উপস্থিত থাকি বাওঁপন্থী নেতা তথা সৰভোগ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে বিজেপিক কঠোৰ সমালোচনা কৰে ৷

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোনো এখন ৰাজ্যলৈ ৰাজনৈতিক নেতা-পালিনেতাৰ সোঁত বোৱাতো যেন নিত্য নৈমিত্তিক পৰিঘটনা ৷ মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হ’ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী (PM Modi to visit Tripura on 4th January) ৷ ইয়াৰ দুদিন পূৰ্বে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যখন পৰিভ্ৰমণ কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে (Abhishek Banerjee's Tripura visit) ৷

ক'ভিড-19ৰ পিছত দেশত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে অ’মিক্ৰণ ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাস । দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত লোক চিনাক্ত হোৱাৰ পাছত সোমবাৰে দুলীয়াজানত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অ’মিক্ৰণক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, যিহেতু গুৱাহাটী, কলিকতা, দিল্লী, মুম্বাইৰ মাজত ৰেল আৰু বিমানৰ দ্বাৰা সঘন যোগাযোগ আছে, গতিকে অসমত অমিক্ৰণ নহ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰি । অসমত অ’মিক্ৰণ হ'ব বুলি সকলোৱেই সাজু হোৱাৰ বাবে ক'ভিড ভেকচিন সকলোকে লবলৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । লগতে তেওঁ কয়, তিনিদিনৰ অন্তৰে অন্তৰে চৰকাৰে অমিক্ৰণৰ সকলো দিশ পৰ্যৱেক্ষণ কৰি আছে । অ’মিক্ৰণৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ সাজু (Himanta Biswa Sarma on Omicron) । অ’মিক্ৰণ আৰম্ভ হ'লে চৰকাৰে নতুন SOP দিব বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ।

আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনত (SP's conference in Dibdrugarh) আৰক্ষীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান, অসমত কোনো ব্যক্তিৰ বাবে ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব (Himanta Biswa Sarma on PSO) ৷ ৰাজ্যৰ ৩৪ খন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াসহ 94 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে এই অনুষ্ঠানত ৷

2021 বৰ্ষত বৃহৎ সফলতা ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী আৰু উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ (Huge success of Railway Protection Force and Northeast Frontier Railway) ৷ বৰ্ষটোত ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী আৰু উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰেলৱেয়ে বুজন পৰিমানৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে বহুলোকক মানৱ সৰববাহকাৰীৰ কৱলৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷