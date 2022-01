5 ডিচেম্বৰত মেৰবিলত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM to visit Sasoni Merbil Eco Tourism Park) ৷ যাৰ বাবে তৎপৰ হৈ উঠিছে ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনৰ লগতে পৰ্যটন বিভাগ ৷ শনিবাৰে জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকল্পটোত উপস্থিত (Dibrugarh administration visits Sasoni Merbil Eco Tourism Park) হৈ কাম-কাজৰ বুজ লয় ৷

চাবুৱাৰ ডিব্ৰু নদীৰ বালিচৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (Sarbananda Sonowal at Chabua) ৷ জন্মভূমিত উপস্থিত হৈ নিজ গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতীৰ সৈতে বনভোজৰ আনন্দ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Union minister Sarbananda Sonowal enjoys picnic) ৷

দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে মাৰ বান্ধি থিয় দিছে ৰাজ্য চৰকাৰ ৷ জিলাই জিলাই আৰক্ষীৰ চকু যান-বাহন আইন উলংঘাকাৰীলৈ ৷ শনিবাৰৰে পৰা বনভোজকাৰী দলৰ বাহনত শেনচকু ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে হোজাই প্ৰশাসনে (Hojai administration keeping sharp eyes on picnic vehicles) ৷

দেশত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত থকাৰ মাজতে পশ্চিমবংগৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী আক্ৰান্ত হৈছে ক'ভিডত (Minister Arup Biswas tested covid positive) । বছৰৰ পহিলা দিনটোতে ক'ভিডত আক্ৰান্ত ৰাজ্যখনৰ মন্ত্ৰী অৰূপ বিশ্বাসক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত । সম্প্ৰতি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনটোতে তামুলপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ল এক বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ৷ য'ত অংশ ল'লে BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে ৷ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল এই অনুষ্ঠান ৷

আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম উশৃংখল বুলি সততে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা সামাজিক মাধ্যমত পৰিলক্ষিত হয় ৷ তেনে সময়তে একাংশ যুৱ প্ৰজন্মই নৱবৰ্ষ বুলি পিকনিকস্থলীত ভিৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নামঘৰলৈ ধাৱমান হোৱাও দেখা গৈছে ৷ 2022 চনৰ নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত (First day of 2022) পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মঠ-মন্দিৰসমূহত ৷ টীয়কৰ মাধৱদেৱ স্থাপিত ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰতো শনিবাৰে দেখা যায় ভক্তৰ অভূতপূৰ্ব ভিৰ ৷ নতুন বছৰটো যাতে সকলোৰে কুশলে যায়, তাৰ কামনাৰে বৰ নামঘৰলৈ হাতে হাতে ধূপ-নৈবেদ্য, চাকি-শৰাই লৈ আহি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই (Devotees throng places of worship at Dhekiakhua Bor namghar) প্ৰত্যেকে । ইয়ে অনাগত দিনত যুৱ প্ৰজন্মক জীৱনযাত্ৰাত সঠিক বাট প্ৰদৰ্শনত সহায়ক হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন মহলে ।

ৰাজ্য চৰকাৰৰ কঠোৰ নীতি-নিৰ্দেশনাৰ পিছতো বছৰটোৰ প্ৰাৰম্ভণিতে অ’ত-ত’ত সংঘটিত হৈছে বিভিন্ন সৰু-বৰ দুৰ্ঘটনা ৷ পহিলা জানুৱাৰীত শোণিতপুৰৰ ৰঙাপৰাত সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা (three people injured in a road accident at Rangapara) ৷ য’ত আহত হয় তিনিগৰাকী লোক ৷

যান-বাহন চলাচল আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে কলগাছিয়া আৰক্ষী (Traffic rules violation in Kalgachia) ৷ নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত যান-বাহন আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলালে অভিযান (Kalgachia police strict against traffic rules violators) ৷

বছৰৰ পহিলা দিনটোতে উদযাপন কৰা হ'ল বিহালী প্ৰেছ ক্লাৱৰ 26 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস (Behali Press Club foundation day celebration) ৷ মধ্য বিহালী শাখা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷

হাতী খেদাত ব্যৰ্থ বন বিভাগ ৷ জনাঞ্চলৰ পৰা হাতী খেদাৰ বিপৰীতে নগাঁৱৰ কন্দলীত গজৰাজলৈ আগবঢ়ালে হস্তীভোগ (forest department believes in elephant worship) আগবঢ়ালে নগাঁৱৰ বনকৰ্মীসকলে ৷