লখিমপুৰত অবৈধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী । ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটা ক্ৰমে আজিজুৰ ৰহমান আৰু চয়দুল আলী(Drug peddler injured in encounter) । সম্প্ৰতি লখিমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আজিজুৰ ৰহমান আৰু চয়দুল আলী ।

বৃহস্পতিবাৰে হাউলীত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident at Howly) ৷ এখন বাইক আৰু বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা এখন ট্ৰাকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটোত ঘটনাস্থলীতে নিহত এজন ৷

গোলাঘাটৰ খুমটাইত নিশা আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ পিষ্টলসহ পাঁচজন যুৱকক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে (five people arrested with pistol in golaghat) ।

বৃহস্পতিবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কলাৰত্ন ৰত্ন ওজাৰ দ্বিতীয় সংখ্যক মৃত্যু দিৱস পালন কৰা হয়(Death Anniversary of Ratna Ojha) ৷ সমান্তৰালভাৱে বৰপেটা জিলাতো পালন কৰা হয় কলাৰত্ন ৰত্ন ওজাৰ দ্বিতীয় সংখ্যক মৃত্যু দিৱস (Assamese dramatist Ratna Ojha death anniversary observed) ৷ বৰপেটাৰ সু সন্তান কলাৰত্ন ৰত্ন ওজাৰ মৃত্যু দিৱস উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰৰ সন্মুখত অসম নাট্য সন্মিলনৰ বৰপেটা শাখাৰ উদ্যোগত আৰু বৰপেটাৰ তাঁতীকুছিবাসীৰ সহযোগত এখনি বাটৰ নাট আয়োজন কৰা হয় ৷ বৰপেটাত অসম নাট্য সন্মিলনৰ উপ-সভাপতি হৰেকৃষ্ণ দাসে ৰচনা আৰু সৈত্যেন দাসে পৰিচালনা কৰা " নখান্দাপৰীয়া ৰত্নকাই" নামৰ বাটৰ নাটখন ৰত্ন ওজাৰ দ্বিতীয় সংখ্যক মৃত্যু দিৱস উপলক্ষে মঞ্চস্থ কৰা হয় ৷

শুকুৰবাৰে যোৰহাটত আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হয় দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া(Drug Mafia injury in police encounter) কলা সম্ৰাট পছা ওৰফে ৰমেশ বাছফৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে ধুবুৰীত অভিযান চলাই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ড্ৰাগছ মাফিয়া পছাক ৷ এই দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া পছা গুলিবিদ্ধ হোৱাৰ খবৰ পোৱা লগে লগে যোৰহাটৰ হৰিজন কলনিত সৃষ্টি হয় এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ (Joyful atmosphere at Harijan Colony) ৷ শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত নৃত্য-গীত বেন্ডপাটী বজাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰে কলনিৰ বাসিন্দাসকলে ৷

চেন্নাইত মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হৈছে এটাৰ পাচত আনটো অঘটন । বৃহস্পতিবাৰে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ চেন্নাইত দুগৰাকী মহিলা আৰু এটি কিশোৰে প্ৰাণ হেৰুৱায় । প্ৰতিকুল বতৰৰ বাবে চেন্নাইৰ লগতে তামিলনাডুৰ কাঞ্চিপুৰম, তিৰুভাল্লুৰ আৰু চিংগলেপেট জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট(Red alert issued to Chennai city and 3 district) ।

৩ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ১৫ বছৰৰ পৰা ১৮ বছৰ বয়সৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ক'ভিড টীকাকৰণ অভিযান (Covid vaccination for students)। বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ (Chief secretary of Education)ৰ প্ৰধান সচিব ড৹ বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে এই সম্পৰ্কত জাৰি কৰিছে এলানি বিশেষ নিৰ্দেশনা ।

ৰাজ্যৰ খনিজ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীজনে নাজানে বিভাগটোত প্ৰকৃততে কি হৈ আছে ৷ খনিজ বিভাগৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি বা কৰ্মৰ সম্বন্ধে জ্ঞাত নহয় খোদ মন্ত্ৰী যোগেন মহন (Minister Jogen Mohan is unaware of own department) ৷ এই কথা আমাৰ নহয় ৷ এই কথা সংবাদমাধ্যমৰ আগত নিজেই প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

সাহিত্যিক গৌতম দৈমাৰীলৈ 2021 বৰ্ষৰ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা (Gautam Daimari conferred with Sahitya Akademy Award) ৷ বড়ো ভাষাৰ কাব্যগ্ৰন্থ 'জিও গৌনাং সহ'ৰ বাবে কবিগৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা হয় এই বঁটা ৷

অসমত ক’তোৱেই অবৈধ কয়লা সৰবৰাহ হৈ থকা নাই বুলি বিধানসভাৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী কৰাৰ পিছত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া (Leader of the opposition Debabrata Saikia)ই কেইদিনমানৰ পূৰ্বে ৰাজহুৱা কৰিছিল এটা বিশেষ ভিডিঅ' । য'ত নিশাৰ অন্ধকাৰত মাৰ্ঘেৰিটাত কিদৰে কয়লাৰ ছিণ্ডিকেট অবাধে চলি আছে (Illegal coal smuggling in assam) তাৰ কেতবোৰ দৃশ্য দেখা গৈছিল । সেই ভিডিঅ'টোৰ জোকাৰণি মাৰ নৌযাওতেই বৃহস্পতিবাৰে বিৰোধী দলপতি গৰাকীয়ে ৰাজহুৱা কৰে দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' । নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ ছিণ্ডিকেট চক্ৰটোৱে লিডুৰ পৰা কেনেকৈ এক বিশেষ কুপনৰ জৰিয়তে কয়লা সৰবৰাহ কৰি আহিছে সেয়া ধৰা পৰিছে এই ভিডিঅ'টোত । চাওক বিৰোধী দলপতি গৰাকীয়ে ৰাজহুৱা কৰা কয়লা ছিণ্ডিকেটৰ দ্বিতীয়টো বিশেষ ভিডিঅ' ।