অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ৷ চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ (Deforestation of Sonai Rupai wildlife Sanctuary) ৷

নগাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ ৷ দিনে-নিশাই হাতীৰ বাবে আতংকত দিন পাৰ কৰিছে ৰাইজে ৷ বন বিভাগৰ লোকেও সকাহ দিব পৰা নাই ৰাইজক (Forest Department Fails to Chase elephants) ৷

নিৰ্দিষ্ট চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ সৈতে BSF য়ে উদ্ধৰ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ য়াবা টেবলেট (BSF seized Yaba tablets) ৷ জব্দ কৰা টেবলেট খিনিৰ বজাৰ মূল্য ২৭,৭৬,০০০ টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

তেজপুৰ পৌৰসভা এলেকাত সৌৰ চাকিয়ে জঞ্জালত পেলাইছে ৰাইজক(People got trouble for Solar light in Tezpur) ৷ স্থাপনৰ তিনি মাহৰ ভিতৰত বিকল সৰহ সংখ্যক সৌৰ চাকি ৷ মেচাৰ্ছ ব্ৰীজ এণ্ড ৰুফ কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৱে স্থাপন কৰিছিল সৌৰ চাকি সমূহ ৷

উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশৰ পিছতো কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব পৰিষদৰ উচ্ছেদ অভিযান(KAAC CEM Tuliram Ronghang on Eviction drive)ত আশ্বৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে আমছুৱে ৷ তদুপৰি উচ্ছেদিত লোকসকলক কেনেকৈ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰিলে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে আমছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে ৷ আমছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে তুলিৰাম ৰংহাঙক এজনো বিদেশী চিনাক্ত কৰিব পাৰিলে ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰাৰ মুকলি প্ৰত্যাহ্বান(AAMSU Open challenge to KAAC CEM Tuliram Ronghang) জনায় ৷

ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত চেঁচা নদীৰ সমীপত বকুলৰ ভোগপৰা OCS ৰ পৰা তেল পৰিবাহী পাইপ কাটি চোৰে নিলে খাৰুৱা তেল (Oil thief case in Dibrugarh)৷ লাহোৱাল-দুলীয়াজান সংযোগী পথৰ চেঁচা নদীৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা এই কাৰ্যৰ ফলত অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ।

গীতানগৰৰ ৰাজপথত হঠাৎ দাউ-দাউকৈ জ্বলি উঠিল এখন যাত্ৰীবাহী মেজিক বাহন (Fire hits running tempo) ৷ সৌভাগ্য ক্ৰমে কথমপি ৰক্ষা পৰিল কেইবাগৰাকী যাত্ৰী ৷

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কয়লাৰ চোৰাং বেহা(Illegal coal trading in Assam) । লংকা আৰক্ষীৰ তালাচীত এখন চোৰাং কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ হোৱাৰ লগতে দুজনকৈ চোৰাং কয়লা সৰবৰাহকাৰী আটক হয়(Coal smuggler arrested in hojai) । এ এছ ০১ জি চি ৫৭৬৬ নম্বৰৰ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকখন লংকাৰ ইছলামবস্তিত লংকা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰাৰ লগতে ট্ৰাকখনত থকা বিনোদ চাওচৰিয়া আৰু নিতাই পদ মজুমদাৰক আটক কৰে । জব্দ কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকখনৰ কোনো নথি পত্ৰ এই পর্যন্ত আৰক্ষীৰ হাতত দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাত আৰক্ষীয়ে লংকা থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি দুয়োজনকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

সোমবাৰে নিশা শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত ৭ টা গোনা ম'হ উদ্ধাৰ ৷ ঘটনাৰে জড়িত পাঁচটা চোৰক আটক (Buffalo thief arrested in Sivasagar) কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

পৰিকাঠামো সলনি হ’ব পাৰে অসম বিধানসভাৰ ৷ ইতিমধ্যে অসম বিধানসভাৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে হিমাচল প্ৰদেশত গৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ই-বিধান সভাৰ প্ৰণালী (E Vidhansabha of Himachal Pradesh) ৷ হিমাচল প্ৰদেশ হৈছে ই-বিধানসভা প্ৰৱৰ্তন কৰা দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য ৷