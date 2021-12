চীনত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰদূত বিক্ৰম মিছৰীক উপ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা উপদেষ্টা হিচাপে নিযুক্তি(Vikram Misri is new Deputy NSA) । ভাৰতীয় বৈদেশিক সেৱাৰ বিষয়া মিছৰীয়ে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ৰাষ্ট্ৰদূতৰ দায়িত্ব এৰিছিল ।

বিচিচিআইৰ সভাপতি সৌৰভ গাংগুলীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰ'ণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি (Sourav Ganguly tests Covid 19 Positive) । এই খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত ৷

ধনশিৰি নৈত গা ধুবলৈ গৈ দুজন কিশোৰৰ সলিল সমাধি (Death of Two youths in Dhansiri River) ৷ কিশোৰ দুজন শিঙিমাৰীৰ বিষ্ণু মালাকাৰ আৰু বৰপথাৰৰ দ্বীপ পাল ৷

মঙলবাৰে কানপুৰত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী । তেওঁ কানপুৰ মেট্ৰ' ৰে'ল প্ৰকল্পৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা খণ্ড উদ্বোধন কৰিব (PM Modi to inaugurate Kanpur Metro Rail Project) । এই প্ৰকল্পটোৰ নামত ব্যয় হ’ব ১১,০০০ কোটি টকা ।

সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্যৰ পৰিবহন বিভাগ ৷ দেওবাৰ আৰু সোমবাৰে কলিয়াবৰত চলিল পৰিবহণ বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ অভিযান (Kaliabor traffic police strict against drink and drive) ৷ 37 আৰু 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত কৰা গধুৰ বাহনক জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা আৰক্ষীৰ ৷

শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব পাণ্ডুৰ জাহাজঘাটত নির্মাণ হ'বলগীয়া জাহাজ কেন্দ্ৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম (Construction of Pandu Ghat's Ship Centre will start) ৷ সোমবাৰে পাণ্ডুৰ জাহাজঘাটত উপস্থিত থাকি (Union Minister Sarbananda Sonowal at Pandu Ghat) কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সদৰী কৰে এই কথা ৷

নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ অতৰ্কিত অভিযান (Operation against Contraband items by tripura Police) ৷ সোমবাৰৰ দিনটোত ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 3 কোটি মূল্যৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী (Tripura police seized Contraband items) ৰ লগতে দুখন বাহন জব্দ কৰে ৷ তদুপৰি ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক কৰে তিনিগৰাকীকৈ লোকক ৷

সোমবাৰে অগপ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিলে দলৰ উপ সভাপতি তথা বিহপুৰীয়া বিধান সভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কেশৰাম বৰাই (AGP leader Kesharam Bora joins BJP) ৷ আগন্তুক ঠেঙাল কচাৰী স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি চলিছে চৰ্চা ৷

সোমবাৰে গোলাঘাটত অনুস্থিত হয় অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস(Asam Sahitya Sabha Foundation Day) ৷ 105 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি উত্তোলন কৰা হয় 105 খন পতাকা ।

সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন(Armed forces special powers act)ৰ বাতিল কৰণ সন্দৰ্ভত নিৰুদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ শাসক-বিৰোধী উভয় পক্ষই । নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত অতি‌ সবল স্থিতি লোৱাৰ সময়তো অসমৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ নিৰুদ্বিগ্নতাই সচেতন জনতাক সচকিত কৰি তুলিছে ।