বকোৰ সমীপতে থকা মেঘালয়ৰ আৰেডোঙাৰ বনভোজথলীত অঘটন । বনভোজস্থলীৰ কাষতে থকা নিজৰাত গা ধুবলৈ গৈ সলিল সমাধি ঘটিল মহানগৰীৰ দুজন কিশোৰৰ (Two teens drown to death in Aradonga) ৷

নাগালেণ্ডৰ পৰা সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৫৮ বাতিল কৰাৰ আহ্বান নাগালেণ্ড বিধানসভাৰ (Nagaland Assembly demands to repeal AFSPA) ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই গঠন কৰি দিছে উচ্চস্তৰীয় সমিতি (Central Government formed a high level committee on Nagaland situation) ৷

চিৰাঙৰ ঢোলপানী বনাঞ্চলত বন বিভাগ আৰু খৰিকটীয়াৰ মাজত গুলীয়াগুলী (Firing at Chirang) ৷ এই গুলীচালনাত আহত এজন খৰিকটীয়া ৷

উপায়ুক্তৰ হিচাপে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই বিতৰ্কত সাঙোৰ খাই পৰিছে মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝা। উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই নিজৰ পদমৰ্যদাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ঘৰতে শহুৰৰ চিকিৎসা কৰাৰ নামত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ চিকিৎসকে ধৰি নাৰ্চ আৰু MPW ক ব্যক্তিগত কৰ্মচাৰীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Allegation of Misuse of power against Pallav Jha) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

২০২২ চনৰ ৩ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৫-১৮ বছৰৰ কিশোৰ-কিশোৰীৰ টীকাকৰণ আৰম্ভ হ'ব । কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ বাবে বৰ্তমান ভাৰত বায়'টেকে প্ৰস্তুত কৰা ক’ভেক্সিন প্ৰতিষেধকহে উপলব্ধ আছে (Covid-19 vaccine Covaxin for teenagers) । এক চৰকাৰী সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।

তেলেংগানা-ছত্তিশগড় সীমান্তত গুলীচালনা সংঘটিত ৷ এই সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে 6 গৰাকী মাওবাদী (Six Naxals killed in encounter) ৷

অসমৰ একাংশ বিজেপি নেতাই এৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে PSO । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাই অস্বস্তিত পেলাইছে নেতা-পালিনেতাক (PSO of Assam BJP leaders to be withdrawn) । কিন্তু কোন কোন নেতাৰ PSO প্ৰত্যাহাৰ কৰিব গৃহ বিভাগে ?

কলগাছিয়াৰ টাপাজুলি গাঁৱত এবিঘা মাটিক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট (Land Dispute at kalgachia) । দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰথমে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু এই কাজিয়া অৱশেষত গৈ প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ৰূপ লয় ৷

শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ ওদালবাক্ৰা মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলত ক্ৰীড়া সমাৰোহ চলি থকাৰ মাজতে পঞ্চম মহলাৰ পৰা জপিয়াই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা (Guwahati school girl suicide case) চলাইছিল এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে । আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰীগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই হায়াট হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱায় ৷ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে নিশা প্ৰায় দুই বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

ৰাজ্য চৰকাৰে আয়োজন কৰা শেহতীয়া নিয়োগ মেলা সন্দৰ্ভত আবেদন জমা লোৱাৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰীৰ চৰম দায়িত্বহীনতাৰ বাবে নিমিষতে চাৰখাৰ হৈ গৈছিল নিৱনুৱাৰ সপোন । ইয়াৰ পিছত এতিয়া, নিয়োগ মেলা সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে ৰাজ্যৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে(Minister CM Patowary on job mela) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷